Riester veut couper une aide publique dont bénéficie Gabriel Matzneff

.@LeCNL verse à certains écrivains une allocation pour compenser les difficultés financières liées au grand âge ou à la maladie. Gabriel #Matzneff en est bénéficiaire. J’ai demandé au CNL de me fournir toutes les précisions sur cette situation. Je prendrai mes responsabilités 1/2 — Franck Riester (@franckriester) December 28, 2019

Immunité et impunité

Une allocation aux origines oubliées

« L’aura littéraire n’est pas une garantie d’impunité. J’apporte mon entier soutien à toutes les victimes qui ont le courage de briser le silence. Je les invite, ainsi que tout témoin de violences commises sur des enfants, à contacter le 119 », indique Franck Riester dans un message posté sur les réseaux.Une intervention qui fait suite à la déferlante d’articles autour du livre de Vanesa Springora : Le Consentement raconte comment, âgée de 13 ans, elle s’est retrouvée dans les bras d’un écrivain, jamais nommé ouvertement, de 37 ans plus vieux qu’elle. Un souvenir qu'il avait lui-même partagé sur le plateau de Thierry Ardisson en mars 2002.Devenu l’objet de toutes les attentions, et des condamnations les plus dures désormais, Gabriel Matzneff bénéficiait depuis plusieurs années d’une aide apportée par le Centre national du livre. Cet établissement sous tutelle du Ministère de la Culture disposait en effet et jusqu’à intervention de la Cour des comptes, d’allocations spéciales, annuelles et renouvelables.Dans plusieurs de ses écrits, Gabriel Matzneff revendique des relations, sinon des rapports avec des enfants de 12, 11, voire 8 ans — des actes condamnés de 7 années de prison et 100.000 € d’amendes. Mais jamais l’auteur n’a été poursuivi. Et manifestement, l’intelligentsia littéraire – parisienne... – avait établi une sorte d’impunité dont il aura largement profité. Si les crimes sexuels disposent d’un délai de prescription passé de 20 à 30 années, nombre de victimes seraient toutefois dans l’impossibilité de porter plainte.Aujourd’hui, on tente de réparer les torts, réclamant ici que le prix Renaudot reçu pour Les moins de seize ans — un essai au titre ô combien explicite — lui soit retiré. Mais le mal est fait : « Ce qui me captive, c’est moins un sexe déterminé que l’extrême jeunesse, celle qui s’étend de la dixième à la seizième année et qui me semble être — bien plus que ce que l’on entend d’ordinaire par cette formule — le véritable troisième sexe. En revanche, je ne m’imagine pas ayant une relation sensuelle avec un garçon qui aurait franchi le cap de sa dix-septième année », peut-on lire dans l'ouvrage.Certainement sera-t-il par la suite demandé que son insigne d’officier des arts et de lettres, remise par Jacques Toubon, alors ministre de la Culture en 1995, soit retirée…Quant à l’aide apportée, elle relève d’allocations renouvelables, que l’on retrouve bien dans le rapport d’activité du Centre national du livre, mais globalisées : comme toutes les aides sociales, le nom du, ou de la bénéficiaire n’y figure pas. Cependant, comme nous l’expliquions, le système a été arrêté en 2013, sur demande expresse de la Cour des comptes.Depuis, plus de nouveaux entrants, mais « ceux qui y sont, y demeurent jusqu’à leur décès », indique un ancien du Centre. Comment l'obtenir ? Plus personne ne se souvient vraiment : les raisons et arguments pouvaient être parfois très obscures — décision prise par le ministère de la Culture ou parfois même du président du CNL. « Tout dépendait », assure-t-on.À ce jour, une vingtaine d’allocataires jouissent encore de ce soutien — un système dont l’origine reste obscure. « Cela aurait commencé avec un ministre, et a perduré depuis : on alertait la rue de Valois sur le sort d’un auteur, et il intervenait. »Il s’agissait d’ailleurs de la seule aide du Centre qui ne repose sur aucun projet soumis à approbation, mais sur l’observation de l’œuvre produite et des revenus sociaux. Au plus fort, ils étaient une quarantaine à en avoir profité.Depuis combien de temps Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 83 ans, était-il bénéficiaire de cette aide ? Pour quel montant ? C’est ce que l’administration va définir à présent. L’attribution remonterait, selon nos informations, à une époque antérieure à la présidence de Benoît Yvert, qui fut président du CNL entre 2005 et 2009.