Rilke : les "Lettres à un jeune poète" deviennent une vraie correspondance

Crédit photo : Rainer Maria Rilke - 1906

Adressées à Franz Xaver Kappus, cadet à l’école militaire de l’Empire austro-hongrois, les lettres font partie d’une correspondance qui s’étale de 1902 à 1909. Elles seront rendues publiques par le jeune poète lui-même en 1929. ce dernier qui n’inclura pas ses propres écrits, considérant que « Là où un grand parle, un unique, les petits doivent se taire ».Elles furent éditées en traduction française chez Grasset en 1937 puis rééditées en 1987 dans la collection des « Cahiers rouges ». En 2019 une nouvelle édition proposée par l’universitaire allemand Erich Unglaub proposait pour la première fois l’intégralité de la correspondance, mettant côte à côte, les questions jusque là restées obscures et les réponses devenues célèbres. Cette nouvelle édition parait en français aux éditions du Seuil ce jeudi, dans une traduction de Sacha Zilberfarb.Kappus n’accéda jamais à la célébrité littéraire et resta un écrivain mineur, et si dans sa postface Unglaub estime que ses lettres « sont loin d’égaler les réponses de Rilke », il assure que « les deux pôles de l’échange permettent de mieux comprendre, dans leur interaction, les problèmes que soulève l’existence de poète — problèmes que Kappus aborde de façon très concrète ».Les mots de Rilke ont bouleversé bien des artistes jusqu’à Lady Gaga qui s’était fait tatouer sur le bras cette phrase célèbre : « Sondez la raison qui vous commande d’écrire ; examinez si elle étend ses racines dans les tréfonds de votre cœur et consultez votre conscience : devriez-vous mourir s’il vous était interdit d’écrire ? » Reste à savoir si les questions du « jeune poète » marqueront de la même façon les lecteurs.