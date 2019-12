Rima Abdul-Malak devient la conseillère culture d'Emmanuel Macron

Rima Abdul-Malak

Claudia Ferrazzi a donc quitté son poste au sein du cabinet du président de la République, a priori pour se diriger vers la formation professionnelle à destination des artistes.Rima Abdul-Malak, consultante en stratégie culturelle et internationale, peut faire valoir une expérience acquise à l'ambassade de France à New York, mais aussi à la Mairie de Paris entre 2008 et 2014.Au sein du cabinet, elle devra sans doute poursuivre le développement de la principale mesure culturelle du quinquennat, le Pass Culture, dont les fondements et résultats restent très critiqués