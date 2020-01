RIP Kobe Bryant : ces livres qui ont inspiré le basketteur

Photo Facebook - Kobe Bryant

La liste des lectures de Kobe Bryant :



The Alchemist, de Paulo Coehlo; L’Alchimiste, traduit par Jean Orecchioni aux Editions Anne Carrière.



The Illustrated Art of War, de Sunzi, non traduit en français.



Blink: The Power of Thinking Without Thinking de Malcolm Gladwell; Intuition: comment réfléchir sans y penser, traduit de l’américain par Danielle Charron aux éditions Transcontinentale.



Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi; De sang et de rage, traduit par S. Lamotte d’Argy aux Éditions Nathan.



The Hero's Journey: Joseph Campbell on His Life and Work de Jospeh Campbell, Le Héros aux mille et un visages dans une traduction d’Henri Crès aux éditions j’ai Lu.



Jonathan Livingston Seagull de Richard Bach ; Jonathan Livingston le goéland traduit par Pierre Clostermann aux éditions J’ai Lu.



Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of SEAL Team 10 de Marcus Luttrell; Le Survivant traduit par Franck Mirmont aux éditions Nimrod.



Relentless: From Good to Great to Unstoppable de Tim Grover; Devenez accro au succès avec la méthode Tim Grover : Les secrets du coach de Michael Jordan, traduit par Olivier Bougard chez Talent Editions.



Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike de Philip H. Knight; L’art de la victoire — Autobiographie du fondateur de NIKE, traduit par Bastien Drut, chez Hugo Poche.



The Silver Linings Playbook de Quick Matthew; Le Bonheur entre les lignes traduit par Pascal Loubet aux éditions Livre de Poche.



Sunny de Jason Reynolds (non traduit en français).



Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln par Goodwin de Doris Kearns; Abraham Lincoln, l’homme qui rêva l’Amérique, traduit par Catherine Makarius chez Michel Lafon.



The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference par Malcolm Gladwell; Le Point de bascule : Comment faire une grande différence ... traduit par Daniel Charron chez Transcontinental.



Thirty Rooms to Hide in: Insanity, Addiction, and Rock 'n' Roll in the Shadow of the Mayo Clinic de Luke Sullivan (non traduit en français).



Tuff Juice: My Journey from the Streets to the NBA, de Caron Butler (non traduit en français).



Depuis l’annonce du décès du joueur de Kobe Bryant, le romancier Paulo Coelho a préféré renoncer à leur projet commun d’écrire un livre pour la jeunesse. « Ce livre a perdu toute raison d’être », déclarait l’auteur de l’Alchismiste sur son compte Twitter, suite à l’annonce de la disparition de Kobe Bryant ce dimanche 26 janvier.Dans ce livre destiné à un jeune public, le joueur américain avait pour ambition d'offrir des histoires pour inspirer et aider les plus défavorisés à surmonter l'adversité par le sport. « Il a toujours été très soucieux d’écrire un livre qui soit un exemple de motivation et à caractère positif pour les enfants, en particulier ceux qui venaient de familles plus modestes », expliquait Paul Coelho à Associated Press Sur son blog, Keith Kesler, chargé des relations publiques à la Bibliothèque de Los Angeles, rappelle une interview du basketteur, accordée au Washington Post. Il espérait qu’en 50 ans de carrière, on se souviendrait de lui comme une personne capable de fournir des histoires inspirantes, à même de créer du lien entre les enfants et leurs familles.Le bibliothécaire a ainsi eu l’idée de réunir les livres qui avaient pu inspirer le joueur de basket-ball. Il a cherché dans les divers entretiens que Kobe Bryant, ainsi que dans diverses publications diffusées sur les réseaux sociaux. Et parmi cette liste, devra-t-on s'étonner de retrouver l’un des titres phares de Paulo Coelho : L'Alchimiste ?Un ouvrage, une série, manque cruellement à l’appel : Harry Potter. En 2012, Bryant alors sélectionné pour les Jeux olympiques de Londres dans l’équipe américaine faisait part de son rêve de rencontrer JK Rowling . « Je suis un grand fan de Harry Potter et de Joanne K. Rowling. Je suis un fan de tout ce qu’elle fait et j’ai lu tous ses livres », assurait-il.Bryant avait également publié des ouvrages, dont un Mamba mentality, ma façon de jouer, traduit chez Hugo Sport en 2019 par Vincent Radureau.