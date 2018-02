Ritméo, un outil d'impression chez Hachette pour optimiser les stocks de livres

Le groupe Hachette a mis en place un nouvel outil, baptisé Ritméo : ce dernier doit intervenir sur la gestion des tirages. Inscrit directement dans le service de distribution, il doit venir en aide aux éditeurs, confrontés à une baisse des ventes constatée pour des livres qui restent longtemps en librairie.









Ritméo permettra donc aux éditeurs de ne plus avoir à arbitrer entre d’un côté, le risque de rupture de stock, et de l’autre, le sur-stockage. Ritmeo se positionne comme une solution d’impression, pour les ouvrages vendus entre 100 et un millier d’exemplaires par an. On parle ici d'ouvrages qui se vendent de manière continue, mais dans un faible nombre d'exemplaires.

Hachette explique que « Ritméo pilote de manière automatique les réimpressions de chaque titre pour que le stock soit en permanence à son niveau optimal compte tenu du profil de l’ouvrage et de son historique de vente ».

Et d’ajouter : « Ce pilotage intelligent réduit fortement les stocks de l’éditeur, sans intervention de ce dernier, tout en assurant un réapprovisionnement optimisé et continu du stock, ce qui garantit un réassort continu du libraire. »

Reste encore à comprendre comment est prise la décision de ce pilotage : est-ce un logiciel qui prend le pas ? L'éditeur reste en effet propriétaire de son stock, comment cette absence d'intervention restera-t-elle pleinement compatible avec ce point ?



Ritméo s'inscrit dans la continuité du service d’impression à la demande Lightning Source installé à Maurepas, pour des tirages de moins de 50 exemplaires. Ce dernier apporte une réponse pour les ouvrages aux ventes annuelles inférieures à 100 exemplaires.

Pour monter Ritméo, Hachette s’est associé à la société Dupliprint, spécialiste de l’impression numérique, installée en Île-de-France.

Depuis quelques mois, le groupe Editis a mis en place un service similaire, Copernics.