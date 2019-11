Rivaliser d'ingéniosité dans les animations : les libraires se déchaînent

Marie Bréhin

Une simple rencontre-dédicace ne suffit plus à faire se déplacer le public, qui favorise les rencontres avec les auteurs dans les salons du livre à celles en librairies . De plus en plus, les librairies proposent de nouvelles formes de rendez-vous à leur public, autant dans le but de créer du lien avec celui-ci que de se démarquer de leurs concurrents...La rentrée littéraire occasionne des soirées de présentation des coups de cœur, parfois à défaut de pouvoir en accueillir les auteurs. Ces rendez-vous se développent de plus en plus, car ils permettent d’affirmer les choix de la librairie tout en présentant un large assortiment de livres, ce qu’une simple rencontre-dédicace ne permet pas. Et pour la librairie Richer (Angers), c’est même l’occasion de mettre en scène les libraires sur ses réseaux sociaux – la vidéo ci-dessous.Les prix littéraires se développent également en librairies, où des comités de lecteurs se réunissent pour voter pour leur livre favori. Chez Coiffard (Nantes), l’urne est même ouverte à tous les clients, ce qui les invite à découvrir chaque titre de la sélection des libraires.En partenariat avec les maisons d’édition se développent également les jeux d’animation : la librairie Mollat (Bordeaux) s’est notamment associée avec PKJ au printemps dernier pour organiser un Escape Game géant, créé par des scénaristes, dans le but d’attirer les jeunes lecteurs en librairie pour les faire passer un moment convivial et leur faire découvrir le catalogue de littérature Young Adult . Une forme d’animation destinée à être développée qui, malgré tout, se restreint aux librairies à grande capacité d’accueil.Enfin, certaines librairies parviennent à développer un concept régulier d’animations qu’elles peuvent mettre en œuvre tout au long de l’année et qui, généralement, leur est propre. La librairie Charybde (Paris 12e) propose depuis 2012 de donner fréquemment la parole à divers acteurs littéraires (auteurs, éditeurs, et avant tout lecteurs) pour être libraires le temps d’une soirée en présentant des livres qui les ont marqués.La librairie M’Lire (Laval) organise quant à elle des rendez-vous apéro-quiz avec ses clients, leur soumettant des tests de culture générale et notamment littéraire autour d’un verre. En deux ans seulement, une vingtaine de rendez-vous ont été organisés, prouvant ainsi l’efficience des événements.Tout récemment, la librairie L’Impromptu (Paris 11e) a inauguré une nouvelle forme de rencontre : le Vin du mois , offrant une dégustation de vin et d’échanges sur les livres dans son espace café chaque 20 du mois. Un rendez-vous mensuel qu’on souhaite voir perdurer !Ces animations sont en constante évolution et les librairies en recherche d’originalité, mais elles se heurtent à un frein conséquent : le temps que les commerçants y accordent est-il valable par rapport au rendement que cela leur apporte ? Tout dépendra finalement de la curiosité de leurs lecteurs de proximité.