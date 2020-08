Roald Dahl : une citation de Matilda imprimée sur une tasse provoque l'indignation

La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury’s a retiré de la vente des tasses imprimées sur lesquelles apparaissait une citation de Matilda, l’un des ouvrages phares de Roald Dahl, à la demande de nombreux clients. Ces derniers accusaient l’énoncé de promouvoir la violence domestique.





« A brilliant idea hit her », soit « une idée brillante l’a frappée » inscrit sur une tasse, a suscité l’indignation d’un grand nombre d’utilisateurs sur Twitter, la semaine dernière, après que la photographie du mug ait circulé sur le réseau social. En cause, l’énoncé, qui, selon eux, encouragerait ou banaliserait la violence domestique.



Les consommateurs ont également demandé à la chaîne de supermarchés Sainsbury’s de retirer le mug de la vente. « Sainsbury’s, supprimez cet objet offensant et abusif. Pourquoi soutiendriez-vous la violence domestique ? » s’exaspère l’un d’entre eux.

Une citation ambiguë ?



Ruth Mason de l’Association caritative Women’s Aid a également fait part de sa colère. « Nous avons été consternés » explique-t-elle, avant d’évoquer que le problème résidait dans l’ambiguïté de la citation.



« Ce slogan peut être lu de deux manières. On peut le lire comme l’écrivait l’auteur Roald Dahl dans Matilda : “Quand, enfin, le germe d’une idée brillante l’a frappée.” Néanmoins, cela peut également être lu — comme beaucoup l’ont remarqué et commenté sur les réseaux sociaux — comme une banalisation des violences que subissent des femmes dans leur foyer. »



Et de préciser que « l’utilisation d’une police différente et de majuscules pour les mots “hit her” accentue davantage l’ambiguïté ».



“ Une idiotie ” : les fans de Roal Dahl sur le front



Face à cette controverse, les adeptes de l’écrivain britanniques se sont évidemment mobilisés pour mener bataille. « Une idée brillante l’a frappée. Elle a eu une idée géniale. Qui va lire une tasse et y trouver la permission de frapper sa femme ? “Oh c’est bon chérie, la tasse l’a dit” » a ainsi commenté Emma Webb, l’une des membres de Civitas, une organisation britannique en charge de promouvoir la liberté d’expression et de favoriser le débat public.



« J’espère que Sainsbury’s résistera à cette idiotie » reprend-elle. Et d’insister : « “Une idée brillante l’a frappée” ne signifie pas “une idée brillante : frappez-la !” »



