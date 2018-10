Robert Laffont et Nouvelles Écoutes lancent le podcast « Primo »

Les Éditions Robert Laffont et le studio de podcasts Nouvelles Écoutes s’associent pour produire ensemble un podcast original, Primo. Nous suivrons l’aventure de trois auteurs, qui publieront leur premier roman. De la sélection du manuscrit aux séances de signatures en librairie, la vie d’un livre, pas à pas.

Trois jeunes espoirs de la littérature seront sélectionnés suite à un appel à manuscrits lancé conjointement le 1er octobre 2018. Jusqu’au 31 octobre 2018, les manuscrits de roman, de polar et de thriller français sont les bienvenus, accompagnés d’un court fichier audio présentant leur auteur (nom, prénom, adresse, âge, et motivation) à l’adresse email primo@nouvellesecoutes.fr ou par courrier à Nouvelles Écoutes, 56 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.



Courant novembre, trois éditeurs de Robert Laffont, Françoise Delivet, Claire Do Sêrro et Glenn Tavennec, prendront contact avec les trois talents sélectionnés afin de les accompagner dans la publication de leur premier roman chez Robert Laffont.

Ainsi commencera le long travail de réécriture, négociation contractuelle, mise en page, conception de la couverture, rencontre avec les libraires, envoi aux journalistes etc, et toutes les étapes qui jalonnent la vie d’un livre. Plongés dans les coulisses, les auditeurs et auditrices n’en perdront pas une miette. Primo suivra attentivement le parcours des trois « primo-romanciers » et « primo-romancières », leurs peurs, leurs joies et leurs prises de bec jusqu’au grand saut dans le monde de la littérature.





Seize épisodes, d’une vingtaine de minutes chacun, tous les quinze jours, pour découvrir les dessous de la vie d’un livre et d’une maison d’édition. Un milieu pas comme les autres d’où jaillissent des idées qui peuvent faire bouger les lignes dans la société.



À la fin de la saison, à la suite d’un grand vote, les auditeurs et auditrices décideront lequel de ces romanciers et romancières décrochera un deuxième contrat.



Julien Neuville, co-fondateur de Nouvelles Écoutes se dit ravi du lancement de ce projet novateur : « C’est un honneur pour Nouvelles Écoutes que de s’associer à un acteur majeur de l’édition française ! Je suis certain que Primo démontrera tout le potentiel du podcast, à travers ces moments que lui seul est capable de capturer. L’enthousiasme avec lequel les équipes de Robert Laffont ont accueilli le projet est révélateur de notre ambition commune: raconter de belles histoires, accessibles à tous. »



Et Cécile Boyer-Runge, présidente des Éditions Robert Laffont, de confirmer l'intérêt de ce projet pour un éditeur : « Dans un monde d’hyper-information où il devient parfois très difficile de capter l’attention du public, j’ai été séduite par le format long et intime du podcast et le savoir-faire journalistique et éditorial des équipes de Nouvelles Écoutes. Lancer Primo aujourd’hui est le fruit de notre volonté conjointe de créer du contenu de qualité pour le plus grand nombre, grâce à la diffusion de ce programme gratuit, tout en poursuivant la mission de Robert Laffont de mettre en lumière nos auteurs et le travail de toute une maison. »



Primo sera disponible à l’écoute sur les plateformes suivantes : Itunes, Spotify, Deezer, Stitcher & Lisez.com.