Roberto Saviano : “La réalité est souvent même pire que Gomorra”

Évidemment, quand on parle de mafia, l’ombre de Roberto Saviano plane. À Plaisance, toute une pyramide de criminalité vient d’être mise à jour : les policiers auraient procédé à des arrestations illégales, facilité l’organisation de soirées où la drogue circulait durant le confinement – ou encore aidé des trafiquants à faire circuler leur marchandise. Et certains planquaient même la drogue directement chez eux…Ce ne sont, hélas !, là que certains des éléments ayant fuité dans la presse : les carabinieri qui régnaient sur la ville disposaient de poste d’observation et d’intervention privilégiés. Le tout avec l’accord sinon direct, du moins tacite, de leur commandant.Des révélations qui ébranlent, pour l’opinion publique, la confiance accordée aux quelque 118.000 carabinieri en service dans le pays. Dont certains sont dévolus à la protection de l’écrivain napolitain depuis 2006.C’est autant pour leur rendre hommage que pour condamner les accusés que Roberto Saviano intervient dans Fan Page . « J’ai envie de dire, en détaillant le visage de chacune des personnes impliquées dans cette enquête : vous n’êtes pas des policiers. »À vivre avec une garde rapprochée depuis 14 ans, Saviano ne peut que le reconnaître : les inculpations qui sont tombées « sont parmi les plus graves de l’histoire de la République ». Et de rappeler qu’en matière de haschich et de marijuana, la légalisation reste l’une des réponses les plus évidentes, pour priver les organisations criminelles de milliards d’euros de revenus annuels.Il déplore également la reproduction du comportement mafieux par ceux-là mêmes qui sont en charge du respect de la loi. Les concurrents de ces policiers lancés dans le trafic de drogue, les véritables dealers, ont été abattus. D’autres furent soumis au pizzo, ce pourcentage que l’on verse généralement à la mafia pour la tenir à distance. Mais ici, l’argent allait bel et bien à des policiers.Après avoir commencé en dissimulant des stocks récupérés lors d’arrestations, les carabinieri ont fini par s’approvisionner directement auprès des gros bonnets – qu’ils connaissaient bien – pour alimenter leur activité.Dans le fil de son analyse, Roberto Saviano revient également sur ces méthodes, en les mesurant à son propre roman, Gomorra, devenu une série télévisée (traduit en français sous le même titre par Vincent Raynaud).Extorsions, violences, tortures, trafic de drogues : les dix inculpés n’ont aucune limite. Pour preuve, cette arrivée chez un concessionnaire, où avec leurs plaques et leurs armes, ils parviennent à se faire vendre une voiture de 60.000 €, à 10.000 € finalement.Saviano détaille : « Ils disent qu’ils se comportent comme dans Gomorra, en utilisant des expressions telles que “façon Gomorra”. Gomorra devient alors un miroir dans lequel les criminels regardent. Ils visionnent la série non pour se divertir ou pour saisir la dynamique, mais pour devenir ceux qu’ils doivent combattre. »Et d’ajouter : « C’est la preuve pour moi que ceux qui taxaient Gomorra “d’exagération” ou de “création fantastique” ne connaissaient pas la réalité, qui est souvent même pire que la manière dont nous avons tenté de la représenter. »Quant aux ouvrages de Saviano même…