Robotisation et emploi : 700 millions $ pour former les salariés d'Amazon

Xabier Cid, CC BY SA 2.0

Le programme d’Amazon compte six volets, qui seront tous suggérés aux employés passant par l’Amazon Technical Academy. Cette dernière assurera une transition pour tous, afin de former les personnels à des secteurs d’activité différents au sein de l’entreprise.Pour exemple, Associate2Tech vise les employés dans les centres de distribution, et leur prodiguera des compétences à divers postes informatiques. Machine Learning University vise les nouvelles technologies autour des algorithmes et de l’apprentissage automatique. Amazon Career Choice présente des programmes pour préparer les métiers où une forte demande arrive.Pour Amazon Apprenticeship, c’est plutôt le volet corporate de l’entreprise que l’on cible. Enfin, AWS Training and Certification s’oriente plus vers des carrières techniques, et les outils d’Amazon Web Service — notamment le cloud computing.Depuis quelques mois, l’apparition de robots pour remplacer certains postes dans les entrepôts fait frémir . « Nous examinons régulièrement nos méthodes et évaluons la manière dont nous pouvons nous servir de la technologie pour fournir à nos employés des solutions », indiquait en octobre 2018 Brad Porter, vice-président d’Amazon Robotics.Et depuis, les perspectives ne cessent d’affluer, pour augmenter la rentabilité des centres, au point qu’une première salve de 1300 salariés voient leur emploi menacé directement par l’arrivée de machine plus efficace. On compte aujourd’hui quelque 300.000 employés chez Amazon, pour les seuls États-Unis.Et l’automatisation joue un rôle central dans les centres de distribution : déjà, les machines optimisent les temps de parcours, surveillent et mesurent les déplacements des ouvriers… L’an passé, les effectifs de la firme n’ont augmenté que de 12 %, la plus faible hausse depuis plusieurs années.