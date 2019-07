Rokhaya Diallo racontera ses combats en 55 tribunes chez Textuel

En une décennie, elle est devenue une voix incontournable de la lutte contre les oppressions en France et dans le monde. Engagée contre le racisme et contre le sexisme, actrice de la vie culturelle, Rokhaya Diallo interroge la société française et, depuis sa position singulière, la confronte à ses impensés.Féminisme noir ou musulman, islamophobie et détournement de la laïcité, fragilité blanche, identité française et injonction à l’assimilation, racisme d'État et harcèlement policier, mémoire coloniale, cultures populaires, cinéma et séries étasuniennes : autant de thèmes qui ont marqué les interventions de Rokhaya Diallo dans le débat public.Dans une introduction conséquente et une contextualisation des tribunes organisées en chapitres, l’autrice explicite son engagement et la position singulière qu’elle a choisi d’occuper dans la Cité. Si les analyses de Rokhaya Diallo touchent avec autant de puissance ses lectrices et ses lecteurs, c’est qu’elle parvient comme nulle autre à lier avec pédagogie le politique et l’intime, le corps et l’État, le détricotage des oppressions et l’accompagnement des émancipations.Rokhaya Diallo, née en 1978, est chroniqueuse, éditorialiste et animatrice de télévision. Elle coanime le podcast « Kiffe ta race ». Réalisatrice, elle a reçu le prix du Meilleur Film Documentaire Francophone au FEMI pour son film Les Marches de La Liberté. En 2016, à Londres, lors de la cérémonie des European Diversity Awards, Rokhaya Diallo se voit distinguée dans la catégorie « Journaliste de l’année ».Elle a notamment publié : Ne reste pas à ta place ! (Marabout, 2019) entre autobiographie et guide de développement personnel, Afro ! (Les Arènes, 2015) et Racisme : mode d’emploi (Larousse, 2011).[À paraitre 09/10] Rokhaya Diallo - La France tu l'aimes ou tu la fermes ? - Textuel - 16,90 €