Roland Peyraube quitte Editis, remplacé par Laurent Mairot

Issu de Vivendi Universal Publishing, Roland Peyraube faisait partie du Comité exécutif d’Editis. Il sera remplacé par Laurent Mairot, nommé directeur financier du groupe à compter de ce jour, en remplacement de Roland Peyraube.Il est sous la responsabilité directe de Michèle Benbunan, directrice générale. À ce titre, il est membre du Comité exécutif du groupe.Laurent Mairot a une large expérience dans des fonctions financières. Il a notamment été directeur général administratif et financier et membre du directoire de Maroc Telecom entre 2012 et 2014.Il était auparavant directeur du budget, du plan et du contrôle de gestion de Vivendi, ainsi que directeur à la Stratégie et au Développement – Media et jeux vidéo, avant d’être en charge des relations investisseurs et plus récemment chargé de mission auprès du président du directoire.