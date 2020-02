Rôle des bibliothèques dans l’accès la lecture et à la langue française

La question de la maîtrise de la langue française et de la lecture est un enjeu pour une société ouverte, accueillante et inclusive. Les bibliothèques et médiathèques françaises se sont résolument engagées, depuis plusieurs années, dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la maîtrise de la langue française et d’initiatives en direction de publics empêchés et/ou éloignés du livre et de la lecture.Ces rencontres nationales permettront de mettre en lumière ces actions, de partager les connaissances et les pratiques professionnelles, de susciter les échanges et les projets, de diffuser nationalement les problématiques de l’accès à la lecture et à la langue française.Ces rencontres présenteront différentes initiatives portées dans les bibliothèques et médiathèques françaises autour des questions de l’accès à la langue française, de l’illettrisme, d’une signalétique adaptée, de la prise en compte de la dyslexie.Ces deux journées prendront la forme de conférences, tablerondes et d’un forum des initiatives.Ce projet a été soutenu dans le cadre de l’appel à projets national 2019 « Action culturelle et langue française » porté par le ministère de la Culture. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie.Journées montées en partenariat avec la Bibliothèque des Champs libres et en collaboration avec le ministère de la Culture (Délégation générale à la langue française et aux langues de France, Service du livre et de la lecture, et Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne), la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), la Bibliothèque publique d’information (BPI), l’Association des bibliothécaires de France (ABF) et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).