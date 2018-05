Rolls et pancake : les plaisirs sucrés d'EnjoyPhoenix

À 23 ans, la youtubeuse EnjoyPhoenix multiplie les succès dans des domaines très différents, depuis le lifestyle, en passant par la beauté, jusqu’à la cuisine. Récemment, elle remporte la troisième saison de l’émission « Meilleur Pâtissier, spécial célébrités », diffusée sur la chaîne de télévision M6. Ce qui lui permet de publier un livre de recettes : Marie Lopez alias Enjoy Phoenix – Mes desserts préférés, en librairie le 23 mai. Il est loin le temps où la jeune femme brûlait ses muffins en cuisine...





Marie Lopez, ou plutôt EnjoyPhoenix est sûrement la youtubeuse française la plus célèbre. Rien que sur sa chaîne principale, plus de 3 millions d’abonnés. On la connaît aussi pour avoir publié, à l’âge de 19 ans, aux éditions Anne Carrière, #EnjoyMarie où elle raconte notamment le harcèlement scolaire qu’elle a subi. Un an après, un second ouvrage, un roman : Carnet de routes.

Personnage médiatique avant tout – elle était également apparue, en 2015, sur TF1 lors de l’émission « Danse avec les stars » –, elle participe cette année à l’émission de compétition « Meilleur Pâtissier, spécial célébrités » qu’elle remporte. Il faut également préciser qu’elle avait développé une autre chaîne YouTube : EnjoyCooking.

Son livre, Marie Lopez alias Enjoy Phoenix – Mes desserts préférés, rassemble, comme l’indique son titre, les recettes qu’elle a réalisées dans l’émission : entre autres, île flottante et pièce montée. Elle y parle également de ses entremets préférés : pancake fluffy à la cannelle, cheesecake spéculoos citron vert, banana & chocolate bread, mini cinnamon rolls.

Ce qui est sûr c’est que Marie Lopez, en véritable femme d’affaires avisée, n’a pas fini de faire la promotion de sa marque.



Marie Lopez – Marie Lopez alias Enjoy Phoenix – Mes desserts préférés – M6 Editions – 9782359851892 –16,50 €