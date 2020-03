Romans et nouvelles : grande commande de propagande en Corée du Nord

De quoi inspirer les écrivains... (image de propagande diffusée par l'agence officielle KCNA en octobre 2019)

North Korean state media KCNA releases photos of leader Kim Jong Un riding a white horse on Mount Paektu pic.twitter.com/VsicwSBCjA — AFP news agency (@AFP) October 16, 2019

Directrice du Département de la Publicité et de l'Information de la Corée du Nord, Kim Yo Jong a passé une commande un peu particulière : elle a demandé aux écrivains du pays de travailler à l'écriture d'œuvres pour célébrer les 75 ans du Parti du travail de Corée, en octobre prochain. L'appel a été lancé le 12 février dernier.« Dans sa commande, Kim a demandé aux membres et auteurs du Comité central de l'Alliance des écrivains de produire des œuvres littéraires axées sur “l'esprit du Mont Paektu”, que Kim Jong-un avait évoqué l'année dernière au moment de son ascension », a expliqué une source nord-coréenne à Daily NK Au cours d'une autre opération de propagande, le leader suprême de la Corée du Nord s'était mis en scène, à cheval, dans les paysages du Mont Paektu, point culminant du pays et lieu où serait né Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un. D'ailleurs, la lignée de ces derniers porte elle aussi le nom de ce lieu.Célébrer le Mont Paektu, certes, mais aussi et surtout les figures politiques qui y sont désormais rattachées, dont l'actuel dirigeant de la Corée du Nord. L'objectif des textes commandés est donc bel et bien de stimuler l'esprit patriotique, voire nationaliste, dans un contexte où les sanctions internationales à l'égard de la Corée du Nord se multiplient.Le travail a déjà commencé, et pour cause : 70 œuvres devront être terminées pour le mois d'octobre prochain, dont des nouvelles et des romans.Un premier écueil complique cependant la mission des écrivains qui planchent sur le sujet : ils devaient, dans le cadre de l'écriture des œuvres, sillonner la Corée du Nord, notamment ses villages, ses campagnes, ses villes et ses écoles, pour trouver des éléments pour leurs récits. Malheureusement, le coronavirus a quelque peu perturbé ce vaste programme : ils ne pourront compter que sur leur imagination, pour l'instant...