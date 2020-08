Romans féministes et littérature sudiste : disparition de Shirley Ann Grau

Publié en France aux éditions Stock dans une traduction de Colette Huet, Les Gardiens de la maison raconte l'histoire d'un veuf et de sa relation amoureuse avec la gouvernante, noire, de sa demeure : le récit avait valu à son auteure le Prix Pulitzer en 1965. Mais il avait aussi suscité la colère de certains, dans le sud des États-Unis, où la ségrégation reste de mise.Cette même année, le Klan, organisation raciste et suprémaciste, avait rendu visite à l'autrice, à de pures fins d'intimidation, pour planter une croix en feu dans son jardin. Seulement, le groupe avait oublié la pelle, laissant la croix se consumer à même le sol. « Cela avait calciné quelques mètres de pelouse et effrayé les voisins. Il y avait un petit côté Groucho Marx à cette visite », s'amusait Shirley Ann Grau en 2003, auprès de l'Associated Press.Les six romans publiés par Shirley Ann Grau, et les nouvelles signées de sa main, se déroulent dans le sud des États-Unis : elle-même était originaire de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Au cours de ses études, elle se destine à un avenir d'avocate ou de professeure, mais abandonne l'idée après avoir été témoin de comportements sexistes dans ces milieux.Elle publie son premier recueil de nouvelles, The Black Prince, and Other Stories, en 1954, alors qu'elle est âgée de 26 ans. Shirley Ann Grau devient rapidement l'auteure « sudiste » par excellence, mais récuse cette étiquette médiatique tout en décrivant avec une passion palpable son environnement direct, les plantes et les paysages du sud des États-Unis.via Associated Press, New York Times