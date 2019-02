Rosamunde Pilcher meurt à l'âge de 94 ans

Jamie Hodder Williams, le directeur général de la maison d'édition Hodder & Stoughton, a décrit la romancière comme étant « une personne unique — charmante, tranchante, spirituelle et forte ».« Ses romans réconfortants sur la famille et les lieux qui comptent à nos yeux [...] ont inspiré des générations de futurs écrivains. Elle nous manquera énormément, mais j'espère que des millions de lecteurs supplémentaires continueront de tomber amoureux de son travail. »Selon son fils romancier, Robin Pilcher, elle était encore en bonne santé avant Noël, mais qu'elle avait souffert d'une bronchite au début de l'année. Le 3 février 2019, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral et n'a jamais repris conscience.« [C'était] une mère merveilleuse, à l'état d'esprit alternatif — je pense qu'elle aurait peut-être préféré le terme de bohème — qui a touché et influencé la vie de nombreuses personnes de tous les âges, non seulement par ses écrits, mais également par ses amitiés personnelles » a-t-il ajouté auprès du Guardian Rosamunde Pilcher a commencé sa carrière dans les années 1940 en écrivant des romans d'amour pour Mills & Boon sous le pseudonyme de Jane Fraser. A Secret To Tell, son premier roman sous son vrai nom, a été publié en 1955.Elle ne sera reconnue mondialement qu'en 1987 grâce à son œuvre The Shell Seekers, qui s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde entier et qui a ensuite été adaptée à la télévision. Parmi ses autres grands succès figurent Coming Home (Retour en Cornouailles, traduit de l'anglais par Claire Beauvillar) et September (traduit en France par Eliane Rizo).Son dernier livre, Le Solstice d’Hiver (traduit par Colette Vlérick chez Pocket), Pilcher l'a publié à l'âge de 80 ans. L'auteure a vendu environ 60 millions d'exemplaire de ses livres, dont 1,16 million rien qu'au Royaume-Uni.