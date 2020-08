Roselyne Bachelot-Narquin souscrit à “la nécessité de sécurisation” de la BnF

Un budget qui prime sur la sécurité

Photographie : Juozas Šalna, CC BY 2.0

L'agent de la Bibliothèque nationale de France a mis fin à ses jours sur son lieu de travail , dans le jardin de l'établissement : un espace depuis longtemps pointé du doigt par les syndicats comme dangereux, et nécessitant des aménagements pour prévenir les suicides et accidents. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'événement tragique, et si des raisons professionnelles sont en cause.Sollicité par ActuaLitté, le ministère de la Culture indique que « la Ministre a témoigné à la direction de l'établissement son émotion et son soutien, et à travers elle aux proches, à la famille de l'agent et à ses collègues ». Un message plus personnel sera adressé à la famille de l'agent, précisent les services.Roselyne Bachelot-Narquin « a demandé à la BnF de répondre, en liaison avec la direction de tutelle de l'établissement et l'architecte, à la nécessité de sécurisation des lieux à laquelle elle souscrit pleinement », ajoute la rue de Valois.Lancée l'année dernière après un nouveau suicide, une étude de faisabilité est en cours auprès de l'agence DPA, Dominique Perrault Architecture, pour « la modification structurelle des garde-corps du jardin-foret ». Un aménagement soumis à l'autorisation de Dominique Perrault, l'architecte du site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France.Les syndicats dénoncent la lenteur de cette procédure, qui ne devrait pas aboutir avant l'année 2021. « Ces dernières années, nombreux sont en effet les projets où la BnF a engagé des moyens financiers et humains qui n’ont pu aboutir faute de l’accord de D. Perrault qui garde, en tant qu’architecte, un droit de regard et de véto sur les aménagements du site François Mitterrand. Cela a été encore le cas dernièrement au sujet du réaménagement du hall est, c’est aussi le cas concernant le dispositif anti suicide qui devait être validé en conseil d’administration fin 2017 », souligne ainsi la CGT dans un communiqué Contactée, l'agence Dominique Perrault Architecture n'a pas encore donné suite.Toujours au sujet du dispositif anti-chutes, les organisations du personnel rappellent qu'un projet n'avait pas abouti en 2017, faute d'un budget évalué à 3 millions €. Interrogé par mail sur les fonds nécessaires aux aménagements, le ministère de la Culture, tutelle de la BnF, n'a pas répondu.Dans un communiqué sur le suicide de l'agent, la CGT indique que « [p]endant le confinement deux autres collègues ont tenté de mettre fin à leurs jours. Fin juillet, un troisième a menacé de passer à l’acte après s’être mutilé sur son lieu de travail. » L'organisation syndicale SUD mettait aussi en cause la « désorganisation du travail » au sein de l'établissement.