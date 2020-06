Roukiata Ouedraogo et les galettes au miel, souvenirs d'enfance...

Roukiata Ouedraogo est née en 1979 au Burkina-Faso. Elle grandit à Fada N’Gourma, puis dans les faubourgs de Ouagadougou. En 2000, elle décide de rejoindre son frère en France. Elle accumule les petits boulots pour financer ses études au Cours Florent.Depuis, elle enchaîne spectacles et one-woman-shows. Elle intervient sur France Inter, dans l’émission Par Jupiter ! où elle régale les auditeurs de ses chroniques humoristiques. Avec Du miel sous les galettes, elle signe un premier livre comme une ode à son pays – et un hommage à la figure universelle de la mère.De sa plume, légère et nostalgique, Roukiata raconte avec tendresse et humour ses années d’enfance, son pays, ses écrasantes sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la misère.Elle raconte sa famille, sa fratrie, ses parents, l’injustice qui les frappe avec l’arrestation de son père. Mais, surtout, elle raconte sa mère.Cette femme, grande et belle, un « roc » restée seule pour élever ses sept enfants, bataillant pour joindre les deux bouts, en vendant sur le pas de sa porte ses délicieuses galettes. Des galettes au miel qui, pour la jeune Roukiata, auront toujours le goût de l’enfance et du pays natal. Et en voici les premières pages, en avant-première.[à paraître 10/09] Roukiata Ouedraogo – Du miel sous les galettes – Slatkine et Cie – 9782889441396 – 17 €