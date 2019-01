Roumanie : Libris, libraire sur internet, explose les compteurs

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Avec 1,5 million de livres vendus l’an dernier, Libris.ro apporte quelques informations intéressantes sur les habitudes de lecture. En tête des meilleures ventes réalisées en ligne, on retrouve l’écrivaine roumaine Irina Binder – pas encore traduite en France – avec deux ouvrages.En revanche, la troisième place est adorablement occupée par Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry. Une preuve que la francophonie occupe une place spécifique dans le pays.Sur la répartition géographique, on apprend que 313.000 ouvrages ont été achetés à Bucarest, avec un panier moyen national de 80 lei, soit près de 17 €. Et le plus grand acheteur se retrouve dans le judet [division administrative, NdR] de Brasov, avec 155 lei de dépensés.via Romania Insider