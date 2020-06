Rouvrir bibliothèques et centres d'archive, sans risquer la contamination

Photographie : illustration, Yuri Samoilov, CC BY 2.0

L'OCLC (Online Computer Library Center), organisation internationale dédiée à l'accès à l'information dans les bibliothèques, a publié un dossier très complet sur l'état des connaissances et de la littérature sur le Covid-19, contrôlé par l'organisation à but non lucratif Battelle, spécialisée dans la recherche.En 16 pages, le dossier rappelle les faits établis par la science sur le coronavirus, notamment la transmission par aérosol, par contact avec des surfaces (les durées de survie du virus sur différentes surfaces, notamment le papier, sont à nouveau précisées) ou lors d'interactions entre les individus.Le document expose également des mesures de prévention et de décontamination, comme la ventilation, le port du masque, de visière, de gants ou encore la désinfection des différentes surfaces.L'étude de l'OCLC recense les différentes études scientifiques citées, pour garantir la fiabilité des données. Le document complet est disponible ci-dessous, en téléchargement.