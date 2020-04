Rouvrir les bibliothèques le 11 mai, contre l'avis des professionnels

Édouard Philippe, devant l'Assemblée nationale, le 28 avril 2020



Les bibliothèques et médiathèques pourront à nouveau accueillir le public dès le 11 mai, a confirmé Édouard Philippe dans sa présentation de la stratégie de déconfinement aux députés. Une annonce qui a provoqué « surprise et inquiétudes au sein de la profession », relèvent plusieurs associations de bibliothécaires dans un communiqué commun.Et pour cause : le 21 avril, une réunion entre des représentants de ces mêmes associations et des conseillers du ministère de la Culture avait mis en avant tous les éléments qui s'opposaient à cette réouverture totale, dès le 11 mai.Les associations professionnelles (Association des Bibliothécaires de France, Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France, Association des Bibliothécaires Départementaux) ont proposé, lors de cette réunion, un plan de réouverture en trois phases , où le retour des usagers dans les établissements n'intervenait qu'en phase 2.En attendant, le message était clair, à la sortie de cette réunion : « [l]a réouverture au public n’apparait pas souhaitable » dès le 11 mai, assuraient alors les professionnels.