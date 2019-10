Royaume-Uni : 125 millions £ supplémentaires pour les bibliothèques

(photo d'illustration, Howard Lake, CC BY-SA 2.0)

250 millions £ destinées aux infrastructures culturelles : l'annonce du gouvernement britannique en a surpris plus d'un, alors que l'orientation privilégiait jusqu'à présent l'austérité et les coupes budgétaires. Plus de 125 millions £ de cette somme totale seront fléchées vers les musées régionaux et les bibliothèques, a précisé le gouvernement, qui a rallongé de 90 millions £ le budget du Cultural Development Fund, qui cherche à renforcer l'offre culturelle dans les zones rurales.Ces 250 millions £ seront injectées sur les 5 prochaines années, a expliqué le gouvernement dans un communiqué. « Les institutions créatives et culturelles sont au cœur de nos communautés. Le Cultural Investment Fund est le plus important investissement du gouvernement dans les infrastructures culturelles, les musées locaux et les bibliothèques de proximité, et profitera à toutes les populations du pays », a souligné Nicky Morgan, Secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport.Parmi les mesures financées, indique le gouvernement, la modernisation des bibliothèques, tant au niveau de l'équipement que des services, pour les adapter « à la manière dont les gens les utilisent ».« Nous savons que les villes et les villages de toute l'Angleterre profiteront de cet investissement dans les bibliothèques de proximité et les musées locaux, générant de nouveaux emplois dans nos secteurs culturels et créatifs déjà en croissance », a commenté Nick Serota, à la tête de l'organisme public Arts Council England, chargé de distribuer les fonds.Reste à savoir si les fonds débloqués par le gouvernement seront suffisants pour assurer l'entretien et l'ouverture des bibliothèques du Royaume-Uni, victime depuis plusieurs années de coupes budgétaires. Entre 2010 et 2018, un millier d'établissements auraient mis la clé sous la porte, incapables de maintenir leur activité par manque de finances, dont 127 sur la période 2017/2018 via BBC