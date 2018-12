Royaume-Uni : des auteurs s'engagent pour animer l'esprit de Noël

La St Margaret's Church, à Londres (dconvertini, CC BY-SA 2.0)

Annoncé pratiquement à la dernière minute, car se déroulant ce vendredi 14 décembre au soir, l'événement a pour ambition de convoquer cette bonne vieille magie de Noël. À la St Margaret's Church de Londres, les lecteurs sont conviés à une soirée caritative à base de lecture de textes inédits, signés par des auteurs de renom. Sont ainsi attendus A.S. Byatt, Lennie James et Michael Morpurgo.Geraldine James, Sue Lawley, Adrian Lester et Michael Morpurgo lui-même ont accepté de lire des histoires de Noël inédites et contemporaines signées par les 3 auteurs invités. Chants de Noël et cierges allumés termineront de mettre tout le monde dans l'ambiance.L'événement est organisé par et au bénéfice de l'organisation caritative The Passage, qui apporte des services de base aux personnes sans abris et vulnérables, toute l'année. Ainsi, l'entrée à l'événement est fixée à 25 £ (un peu plus de 25 €), tandis qu'un buffet supplémentaire mène le tarif à 60 £. Bien entendu, l'ensemble des bénéfices est reversé à l'organisation.À moins d'un ajout de dernière minute, l'intégralité des billets d'entrée a déjà été vendue...