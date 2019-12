Royaume Uni : En 10 ans, près de 20% des bibliothèques ont fermé

jarmoluk - pixabay license jarmoluk - pixabay license





Alors que 127 bibliothèques avait fermé leurs portes sur l'année 2017/2018 , « seuls » 35 établissements viennent s'y ajouter cette année, passant ainsi de 3 618 à 3 583 bibliothèques ouvertes. Une baisse de 17,7% par rapport à 2009, où l'on comptait encore 4 356 établissements.Si les dépenses des collectivités au titre des bibliothèques ont légèrement augmenté (0,4 %) par rapport à l'année précédente, distribuant ainsi les 744 millions £, les chiffres du CIPFA ont également révélé une chute de près de 30% au cours de la dernière décennie. En effet, en 2009/2010 ces dépenses s'évaluaient à hauteur d'1 milliard £.« Bien que nous ayons constaté une légère augmentation du montant dépensé pour les bibliothèques au cours de la dernière année, les budgets restent serrés, et les dépenses bien en dessous de celles de 2009/2010 » a déclaré Rob Whiteman, PDG du CIPFA.« Ces chiffres sont bien la preuve qu'aujourd'hui, il existe une tendance générale où de nombreux services sont supprimés ou repensés, où les fonds de collectivités diminuent, se dirigeant ainsi vers des domaines plus importants tels que les services sociaux. »Peu étonnant alors que le nombre d'employés ait baissé de 15,1% depuis 2015, passant de 18 028 à 15 300. En conséquence, le nombre de volontaires, lui, a augmenté de 24,3%. Passant alors de 41.402 en 2015 à 51 478 pour l'année 2018/2019.Quant à la fréquentation des établissements, les statistiques ont enregistré 226 millions de visites, soit une baisse de 7 millions par rapport à l'année précédente. La Bibliothèque Centrale de Manchester reste la plus fréquentée du pays, suivie des bibliothèques de Wembley et de Woolwich.Laura Swaffield, présidente de The Library Campaign, regrette cependant que ces rapports mettent constamment en lumière les chiffres les plus sombres et pessimistes concernant les bibliothèques. « Comme toujours, les chiffres soulignent le déclin national. Ces derniers ne sont pas surprenants, le financement est réduit et des centaines de bibliothèques sont anéanties, fermées, ou dirigées par des volontaires » affirme-t-elle aux tribunes de The Bookseller « Aucun chiffre ne permet de mettre en évidence les nombreux services qui continuent à prospérer malgré tout, ni d’analyser comment certaines réussissent à rester ouvertes. C'est dommage. »