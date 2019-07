Royaume-Uni : les citoyens se mobilisent contre les fermetures de bibliothèques

Facebook de



À l’origine, le conseil d’Essex souhaitait fermer 25 bibliothèques, et sur les 49 restantes, confier la gestion de 19 d'entre elles à des groupes communautaires. Suite à l’abandon de ce projet, le conseil ne devrait fermer aucune bibliothèque au cours des cinq prochaines années.



Des bibliothèques gérées par des bénévoles



Cependant, un nouveau plan du conseil est en cours de développement : celui de laisser la gestion de plusieurs bibliothèques à des bénévoles et des groupes communautaires, sans détail précis sur la nature de cette gestion. Le conseil doit se réunir le 23 juillet prochain pour examiner cette proposition.



Le conseil d’Essex a indiqué cette semaine avoir reçu 80 propositions de groupes communautaires intéressés par l’exploitation de 39 de ces bibliothèques.



Susan Barker, membre du conseil, a déclaré au nom de celui-ci : « Nous sommes toujours préoccupés par le déclin de l’utilisation [des bibliothèques], mais nous croyons qu’une combinaison de bibliothèques gérées par le conseil et par la communauté constitue le meilleur espoir d’inverser la tendance. »





Le conseil a indiqué que les groupes communautaires choisis pour gérer les bibliothèques recevront un financement de 18.000 £, réparti sur trois ans. De plus, ils recevront un don initial de livres, du matériel de lecture et un soutien pour la formation des bénévoles.



Un plan de fermeture en catimini



Un porte-parole du SOLE (Save Our Libraries Essex)



Il indique : « De nombreuses personnes à travers le comté se demanderont si leur bibliothèque est sur le point de voir ses bibliothécaires licenciés et repris par des volontaires. Et si leur bibliothèque locale est sur le point d’être prise en charge, qui la prendra en charge ? Les gens devraient avoir le droit de savoir tout cela. »

