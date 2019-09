Royaume-Uni : un prix pour récompenser les librairies

Image parInstagramFOTOGRAFIN de Pixabay

Les librairies pourront proposer elles-mêmes leur candidature et seront départagées en fonction du travail qu’elles effectuent avec leur environnement immédiat, qu’il s’agisse d’associations ou d’écoles.Le prix est donc doté de 5000 £, qui seront réparties entre trois librairies, la première recevant la somme de 2500 £, les deux suivantes 1250. Toutes les librairies de Grande-Bretagne et d’Irlande peuvent participer.Sceptre est une collection de l’éditeur britannique Hodder & Stoughton (Hachette) et ce prix s’inscrit en partie dans une volonté de faire la promotion du nouveau livre de l’économiste Noreena Hertz, consacré à la solitude et à l’isolement.Or, a expliqué l’économiste lors de l’annonce de la création du prix, « les librairies nourrissent l’âme et l’esprit de communautés à travers le monde, en ces temps d’isolement, d’atomisation et de déconnexion croissants ». Le nouveau livre de Noreena Hertz, The Lonely Century, paraîtra en mai 2020 et c’est à ce moment-là que les vainqueurs du prix seront connus.Les candidatures sont acceptées jusqu’au 28 février prochain.