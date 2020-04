Royaume-Uni : une escouade de poètes pour rendre compte de la crise

(photo d'illustration, Dan Gaken, CC BY 2.0)

Directrice d'une école d'écriture à Manchester, Carol Ann Duffy a continué à faire pour le mieux, malgré la crise : écrire, encore et toujours. Avec une question lancinante : que peut la poésie dans des moments si difficiles, alors que le personnel soignant lutte sans relâche ? La réponse est venue, simple et limpide : « Nous avons besoin d'entendre la poésie au moment des bouleversements et de la peine mondiale. »« Un poème cherche à ajouter au monde et ce moment semble approprié pour donner », explique-t-elle encore. Le projet poétique qu'elle porte, « Write Where We Are Now » (Écrire de là où nous sommes, à présent), « offrira une opportunité de réfléchir et de contempler pendant cette période difficile, ainsi qu'un compte-rendu sensible de ce qui arrive, à travers les yeux et les oreilles des poètes [...] ».De nombreux poètes du Royaume-Uni ont déjà répondu à l'appel de Duffy, comme Imtiaz Dharker, Roger McGough, Ian McMillan, Gillian Clarke, Jackie Kay ou encore Raymond Antrobus, égrène le Guardian Dans les textes qui composent Write Where We Are Now se mêlent les instants privés, introspectifs, et la grande histoire collective que le monde est en train de vivre : Imtiaz Dharker, dans « Cranes Lean In », compare ainsi l'appel qu'elle passe à sa fille et l'inquiétude de millions de mères pour la santé et la situation de leurs enfants.« J'ai toujours pensé que le rôle d'un poète est d'être un témoin, et voici un autre exemple de ce que cela peut donner », souligne Andrew McMillan, qui participe au projet, non sans difficulté de son propre aveu. « Certaines choses semblent aller au-delà du langage — le nombre énorme de morts, la souffrance tue, la peur incontrôlable. Nous devons faire face à des données abstraites et le premier réflexe est d'aller vers l'abstraction nous aussi, mais cela ne fait pas de la bonne poésie. »Les poèmes sont disponibles à cette adresse , et la liste devrait s'enrichir pendant toute la durée du confinement, voire de la crise sanitaire.