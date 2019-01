Royaume-Uni : une importante bibliothèque féministe sauvée

via la page Facebook de The Feminist Library

La Feminist Library s'est trouvé une nouvelle maison : pour le moment à Londres, elle déménagera au cours du printemps 2019 pour s'installer à Peckham, dans le Grand Londres. Quelques kilomètres de différence seulement, donc, mais un projet qu'il fallait bien financer, d'autant plus que les nouveaux locaux nécessitaient de sérieuses rénovations.Ce sont un peu plus de 35.000 £ qui ont été collectées en 80 jours, sur les 65.000 £ nécessaires au total : pour couvrir la différence, la Feminist Library s'appuiera sur ses mécènes et repoussera de quelques mois sa réouverture. Par ailleurs, il reste possible de participer à la collecte de fonds, jusqu'au 14 février prochain.La structure recherche désormais des volontaires pour participer à l'effort du déménagement : « Nous avons estimé que quelque 4 000 articles — livres, périodiques et archives — doivent encore être ajoutés à la collection, et nous espérons pouvoir le faire avant notre déménagement », a expliqué Magda Oldziejewska, qui a coordonné la collecte, au Bookseller Le déménagement de la bibliothèque devrait permettre d'améliorer l'accès des ressources au public, mais aussi de multiplier les événements : la Feminist Library accueille en effet différents groupes qui se rencontrent, créent, s'entraident ou apprennent ensemble.Tous et toutes les responsables de la Feminist Library espèrent ouvrir ce nouvel espace pour le 14 mars prochain, qui marquera aussi le 44e anniversaire de la bibliothèque, date parfaite pour une nouvelle page de son histoire.