Russiagate : promouvoir le rapport Mueller en le faisant lire aux New-Yorkais

Don't just read the summaries—read the report! We're walking around New York City asking citizens to read segments of The Mueller Report. pic.twitter.com/nDS9Lccjsx — Melville House (@melvillehouse) August 1, 2019

Le projet a été nommé par la maison d’édition, « Citizens of New York », car elle veut étendre l’initiative à l’entièreté de la ville.Melville House souhaite faire connaître le rapport Mueller au plus grand nombre possible, qui rappelons-le, porte sur le Russiagate ou les possibles collusions de Donald Trump avec la Russie lors de l’élection présidentielle de 2016.L’éditeur va donc envoyer ses employés parcourir les rues de New York, caméra à la main, afin de faire lire des segments du rapport. L’objectif est, à partir de la semaine prochaine, de diffuser ces lectures à voix haute sur les réseaux sociaux.Par ailleurs, la maison d’édition invite les autres acteurs de l’industrie du livre, en particulier les librairies indépendantes , à partager et diffuser les vidéos sur leurs propres réseaux sociaux.Dennis Johnson, éditeur chez Melville House, précise : « Nous avons appelé notre édition du rapport “the people’s Edition” (l’Édition du peuple), parce que nous n’y avons rien ajouté qui conférerait au livre un parti pris ».Il ajoute : « Le projet Citizens of New York vise à passer à la vitesse supérieure. Un plus grand nombre de citoyens — qui, ne l’oublions pas, ont payé cette enquête avec leurs impôts — a simplement besoin de lire le rapport et de ne pas laisser les experts le résumer pour eux. C’est notre meilleur espoir d’avoir des citoyens mieux informés à l’approche des prochaines élections. »Voici la vidéo de présentation de la campagne Citizens of New York :Le rapport Mueller est toujours disponible gratuitement en ligne. Via Publishers Weekly