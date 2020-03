S'occuper pendant le confinement : Franck Riester propose #CultureChezNous

ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

En ces temps de confinement généralisé, le ministre de la Culture, Franck Riester, a fait part dans un communiqué du lancement de la campagne #CultureChezNous à compter de ce mercredi 18 mars.« Dans cette période de confinement où l’isolement et l’ennui peuvent peser, la culture a un rôle majeur à jouer pour nous accompagner au quotidien. Parce qu’elle nous permet de lire le monde et de mieux nous connaître nous-mêmes, elle peut nous aider à mieux vivre l’épreuve collective que nous traversons », indique-t-il.Depuis la fermeture obligatoire des magasins « non indispensables » décrétée par le Premier ministre samedi dernier, institutions et commerces œuvrant dans le secteur culturel ont dû se résoudre à fermer boutique et annuler plusieurs de leurs évènements.L’objectif principal de l’opération #CultureChezNous est ainsi de permettre au plus grand nombre de maintenir un accès à la culture malgré la situation actuelle. Et ce, tout en respectant les consignes sanitaires.« Ce moment particulier peut être l’occasion de prendre le temps de découvrir ou redécouvrir, seul ou en famille, l’immense talent et la créativité de nos artistes », déclare Franck Riester dans son communiqué.Pour ce faire, le ministère de la Culture va recenser toutes les offres culturelles numériques gratuites et les mettre à disposition des internautes sur son site internet, à cette adresse Visites virtuelles d’expositions, podcasts, concerts ou spectacles en ligne, archives de la radio et de la télévision, conférences, jeux et activités ludiques ou encore contenus éducatifs pour les enfants feront ainsi partie de la sélection.« Je souhaite aussi que vous puissiez toutes et tous par vous-mêmes et vos pratiques culturelles et artistiques, exprimer la manière dont vous vivez ces moments étranges, que cela soit par l’écrit, la vidéo, la photographie, le chant, la musique, la danse, ou simplement en faisant partager, vos créations, vos goûts, vos coups de cœur en utilisant le mot dièse #CultureChezNous », ajoute le ministre.Enfin, le Ministère s’engage chaque jour à mettre en avant sur les réseaux sociaux une initiative s’inscrivant pleinement dans notre opération #CultureChezNous.