Saisir et identifier les opportunités des réseaux sociaux

Les opportunités des réseaux

Une communication à la fois gratuite et payante

Un nouveau souffle pour le monde du livre

par Agathe Moulin



Article réalisé et publié dans le cadre des travaux menés avec les élèves du Master 1 Apprentissage de l’université de Villetaneuse — Paris 13, spécialité Commercialisation du livre. Les étudiants sont invités à écrire sur un sujet lié au monde de l'édition, suivant des consignes de rédaction journalistique.





Les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication majeur de notre société, et ce serait se couper d’une aide précieuse que de les négliger. Ce terme intègre la technologie, l’interaction sociale, et la création de contenu.Au cœur d’une société où les technologies d’informations jouent un rôle fondamental, ces réseaux sociaux sont des outils de communication essentiels pour rester en contact permanent avec l’actualité, les lecteurs, les auteurs et les différents partenaires. Ils apportent de nombreuses opportunités.Ils permettent d’avoir une visibilité sur le web, de fidéliser les lecteurs, de créer une image de marque, d’accroître sa notoriété, d’améliorer l’e-réputation de la société, d’augmenter le trafic vers le site internet. Mais aussi, une réputation qui va donner un visage humain à la maison d’édition.Ce qui va permettre de montrer la crédibilité d’une maison d’édition et d’augmenter la confiance des internautes. Il faut alors attribuer un grand soin aux réseaux sociaux.La plupart des réseaux sociaux sont gratuits. Toutefois, si une maison d’édition souhaite cibler plus de monde, elle va devoir avoir recours à des boosters c’est-à-dire des publicités pour atteindre un large public. « Le boost de publications est un moyen efficace et peu coûteux pour offrir une plus grande visibilité au contenu d’une entreprise. Il s’agit d’un formidable moyen d’augmenter l’engagement des internautes, de faire la promotion d’évènements spéciaux, d’offres, d’actualités, et d’atteindre de nouvelles audiences.Facebook détient un service de publicité « Facebook Ads » égal à aucun autre. Il est en perpétuelle amélioration, peu de service de publicité en ligne peut à ce jour rivaliser avec celui de Facebook. Leader de tous les réseaux sociaux, Facebook a su s’affirmer d’année en année et ainsi devenir incontournable.Facebook, tout comme Instagram, est un réseau social vivement utile pour une maison d’édition, car il permet d’aller à la rencontre de lecteurs potentiels. Tous deux, adorés des entreprises, permettent d’avoir des statistiques sur leurs internautes et montrent entre autres la performance de chaque poste.Aujourd’hui, la publicité des réseaux sociaux n’est plus un simple outil interne de recrutement de fans : il s’agit d’une solution marketing complète, permettant de promouvoir les maisons d’édition.Depuis quelques années, la révolution numérique a causé des bouleversements dans le monde du livre. Celui-ci a dû procéder à de nombreux changements, de nouvelles stratégies commerciales et créer de nouvelle façon de communiquer.Le marché des réseaux sociaux apporte un dynamisme, un renouveau au marché du livre actuel. Aujourd’hui, la majorité des maisons d’édition sont présentes sur les réseaux sociaux. Ils sont un nouvel univers, une nouvelle culture pour le monde littéraire.Nous assistons à une prise du pouvoir par l’internaute, grâce aux nouveaux dispositifs basés sur le concept de l’intelligence collective, l’individu peut créer, partager et échanger. Les divers outils de création de contenu permettent aux internautes de prendre la parole, d’entrer en relation avec les entreprises. Les réseaux sociaux ont donc apporté une nouvelle vision au monde du livre en donnant une voix aux lecteurs.La discussion littéraire devient alors à la portée de tous : chaque opinion peut s'exprimer.sources : ActuaLitté