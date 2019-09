Salina : Guillaume Gallienne lit les trois exils de Laurent Gaudé

Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l’enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu’étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c’est son dernier fils qui raconte ce qu’elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende.Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d’une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui prit l’amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre.Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 2004 le prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta. L’ensemble de son œuvre est publiée chez Actes Sud. Elle est traduite dans le monde entier.Acteur de théâtre accompli, rejoignant dès le début de ses études la troupe de la Comédie française, dont il devient pensionnaire en 1998, Guillaume Gallienne est un artiste éclectique. Auteur, metteur en scène et réalisateur pour le cinéma, comme pour l’opéra et le théâtre, il a depuis une dizaine d’années conquis un large public en animant chaque samedi l’émission « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter.Le livre audio dure 3 h 20.[audiolivre] Laurent Gaudé, lu par Guillaume Gallienne – Salina, les trois exils – Actes Sud – 9782330126490 – 19,90 €