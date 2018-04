Salon du livre de Genève : rémunérer les auteurs, une "étape importante"

#salondulivregeneve – L’association des Autrices et Auteurs de Suisse (AdS) se félicite de la décision du Salon du livre de Genève et de son organisatrice, la Fondation pour l’Écrit, de rémunérer toutes les prestations des auteurs invités par cette dernière sur les scènes du Salon . Selon l’AdS, cette reconnaissance « représente une étape importante ».



(Photo d'illustration, ActuaLitté CC BY-SA 2.0)







Comme l’indiquait le communiqué de presse du Salon du livre de Genève du 25 avril dernier, premier jour de l’événement, « les organisateurs du Salon du livre de Genève reconnaissent que le temps passé par les auteurs dans le cadre du salon, à des tables rondes ou lors de débats, est un investissement en temps et non une démarche promotionnelle, qui se doit d'être rémunérée ».

Depuis plusieurs années, les auteurs et professionnels du livre qui animaient des ateliers, lectures ou spectacles littéraires du Salon étaient rémunérés. De même, les frais de déplacement, d’hébergement ou encore de repas étaient pris en charge pour les auteurs invités sur les scènes, mais ils n’étaient pas rémunérés.

La décision de rémunérer toutes les prestations, pour la 32e édition Salon du livre de Genève, et à travers le Conseil de la Fondation pour l’Écrit, représente donc une bonne nouvelle pour l’AdS qui, dès lundi dernier, avait réclamé une rémunération pour les auteurs. Ainsi, l’association professionnelle invite tous les auteurs et autrices invité-e-s sur les scènes du Salon à aller se renseigner pour obtenir leur rémunération.

« Nous nous réjouissons d’avancer main dans la main avec l’ensemble du monde culturel et politique pour permettre aux auteurs et autrices de travailler dans de meilleures conditions et dans le respect et la valorisation de leur prestation, dans un but commun de qualité et diversité de la production littéraire », conclut l’AdS.