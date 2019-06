Samedi 18 janvier 2020 se tiendra la 4e Nuit de la Lecture

Andrea Rodríguez Pabón, CC BY 2.0



Ouverte à tous les publics, plébiscitée par les professionnels, cette manifestation nationale entend fêter la lecture et conforter les liens entre tous les acteurs du livre, en premier lieu bibliothécaires et libraires, mais aussi auteurs, éditeurs, enseignants, chercheurs, acteurs associatifs, médiateurs de la lecture, etc.Tous se mobilisent pour offrir l’espace d’une soirée, mais aussi parfois tout au long du week-end, des animations sur tout le territoire, pour tous les publics, de tous les âges : des marathons de lecture, des concours et des dictées, des contes chuchotés à l’oreille des tout-petits, des invitations d’auteurs prestigieux, des jeux d’évasion ou encore des lectures gastronomiques.Cette nouvelle édition sera placée sous le signe des partages. Tout d'abord, le partage par les professionnels, bibliothécaires, libraires ou médiateurs du livre, de leurs connaissances, de leur passion et de leur expertise, mais aussi de leur goût du livre, de leurs coups de cœurs, de leurs conseils de lecture.Le partage entre lecteurs, car recommander un livre, un auteur, une saga, c’est prolonger le plaisir de lire.Le partage car la lecture n'est pas seulement une activité solitaire et silencieuse. Très tôt les parents lisent des histoires aux plus petits et forgent ainsi les premiers souvenirs marquants de l'enfance. Puis on lit à voix haute en classe, sur scène, dans les bibliothèques à l’heure du conte, dans les librairies à l’occasion de rencontres avec des auteurs, dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans les innombrables clubs de lecture présents sur le territoire.Le partage des cultures car la lecture est une fenêtre ouverte sur le monde et même sur d'autres mondes, une ouverture sur l'autre et donc un facteur d’intégration dans la société.