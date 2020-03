Sanctionnée pour un livre gay, une bibliothécaire l'emporte face à la mairie

Ni grossièreté, ni injure dans les propos

Publié en 2010 par les éditions Le Baron Perché, Tango a deux papas, et pourquoi pas ?, de Béatrice Boutignon, avait fait l'objet d'une véritable cabale : évoquant l'homoparentalité par la manière dont deux manchots mâles peuvent protéger un œuf abandonné, le livre était devenu la cible des extrémistes en lutte contre le mariage pour tous, voire d'homophobes.Plusieurs bibliothèques et médiathèques, en France, s'étaient ainsi vues sommées de retirer les livres, par des usagers ou des citoyens. La pression militante avait aussi eu des conséquences sur certaines municipalités : à La Madeleine, dans le Nord, la question de présenter ou non le livre en tête de gondole, fin 2014, avait lancé un débat houleux lors d'une réunion interne.En août 2014, rappelle la Cour administrative d'appel de Douai, le maire de la commune avait donné la consigne de ne pas présenter l'ouvrage en tête de gondole, décision qu'une bibliothécaire de la médiathèque municipale a contestée lors de cette fameuse réunion.« Même à Hénin-Beaumont, on ne demande pas ça », aurait déclaré la bibliothécaire lors de cette réunion interne : le ton monte, et la professionnelle de la lecture publique se retrouve accusée d'avoir manqué à son devoir de réserve. Elle est ainsi exclue temporairement pendant 3 jours, et son recours gracieux lui est refusé par la mairie.En 2017, le tribunal administratif de Lille, saisi par la bibliothécaire en 2015, avait déjà estimé que la bibliothécaire était dans son droit, lors de la réunion tenue en 2014 : d'après la décision du tribunal, les faits reprochés étaient « entachés d’inexactitude matérielle et d’erreur de qualification juridique » et l'arrêté du maire devait être annulé.Saisie par la commune de La Madeleine, la Cour administrative d'appel de Douai, dans une décision rendue en février dernier, a confirmé le précédent jugement : elle relève ainsi que le propos de la bibliothécaire « été formulé sans grossièreté, ni injure, lors de cette réunion interne à laquelle aucune publicité n’a été donnée ».« Il est en outre constant que les agents concernés [...] ont appliqué les consignes données relatives à l’ouvrage incriminé et à d’autres ouvrages », note encore la Cour. Ainsi, cette dernière s'est exprimée sur la suspension de la bibliothécaire, et non sur la légitimité de reléguer ou non un album destiné à la jeunesse aux rayonnages moins exposés de l'établissement...Pour ce type de questions, l'Association des Bibliothécaires de France a récemment publié un communiqué avec quelques mises au point...