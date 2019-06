Sandrine Thévenet et Lola Nicolle rejoignent Delcourt littérature

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Elles se sont rencontrées chez Liana Levi et forment un tandem complice et complémentaire uni par une certaine vision du métier alliant exigence littéraire et volonté de publier peu pour publier mieux, afin de construire dans la durée un projet solide.Leur collection de littérature française défendra des textes de fiction ancrés dans notre époque, et ce à raison de 10 à 12 titres par an. Elles définissent leur ligne directrice dans les termes suivants :« Dans cet entre-deux siècles où chacun cherche à mieux appréhender le présent et à déjouer les incertitudes de l’avenir, nous avons la conviction profonde que la littérature, le regard singulier que pose l’écrivain sur le monde qui l’entoure, est un outil unique pour comprendre, ressentir, s’émouvoir. Nous voulons publier des histoires d’aujourd’hui, des textes qui, par leurs thématiques, le parcours de ceux qui les ont imaginés, témoignent du maintenant. Nous voulons plonger dans des univers d’auteurs, aborder grâce à l’angle qu’ils auront choisi un fait de société, observer une contradiction de l’époque, capter les forces créatrices du moment…Et par-dessus tout, nous cherchons ce petit quelque chose d’indéfinissable, à la fois si subjectif et si universel, que l’on appelle écriture, ton, style ou voix, cette petite musique singulière qui fait toute la différence et nous emporte. »Sandrine Thévenet : diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et de Paris 8, Sandrine débute sa carrière en 1997 aux côtés d’Eric Naulleau à la création des éditions L’Esprit des péninsules. En 2007, elle rejoint les éditions Héloïse d’Ormesson puis, à partir de 2009, les éditions Liana Levi en tant que responsable éditoriale.Dans un catalogue majoritairement dédié à la littérature étrangère, elle a notamment développé un domaine français très remarqué ces dernières années (Vanessa Bamberger, Lucile Bordes, Estelle-Sarah Bulle, Didier Castino, Négar Djavadi, Emmanuel Grand, Aline Kiner, Paola Pigani…)Lola Nicolle : diplômée d’une licence de lettres modernes et d’édition à l’Université Paris VII et d’un master Commercialisation du livre à l’Université de Paris XIII-Villetaneuse, elle a travaillé aux éditions Héloïse d’Ormesson avant de rejoindre en 2016 L’Iconoclaste en tant qu’éditrice de littérature française.Elle a notamment publié Jean-Baptiste Andrea (Ma reine, 2016 ; Cent millions d’années et un jour, 2019). Par ailleurs autrice, elle a publié un recueil de poésie en 2017 et son premier roman, Après la fête, paraîtra aux éditions Les Escales à la rentrée 2019.