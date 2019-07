“Sans artistes pour créer et transmettre”, l'accès à la culture n'a plus de sens

Franck Riester - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Cela passera par l’Education Artistique et Culturelle, où Franck Riester souhaite qu'il « y ait des artistes, des créateurs au contact des enfants et qu’ils soient associés à la pédagogie proposée ». Mais également dans l’amélioration des conditions de vie des créateurs, précise-t-il dans un entretien au Monde.



Car l’accès à la culture n’aurait pas de sens s’il ne se trouve plus « d’artistes pour créer et transmettre ». Et de pointer, année de la BD en perspective, la précarité des artistes auteurs. « Par exemple, les auteurs de BD sont souvent dans une situation sociale catastrophique, voire d’indignité pour certains. Ce n’est pas acceptable. »



La mission confiée à Bruno Racine ira dans ce sens, rappelle-t-il, évoquant les questions de protection sociale, rémunération ou encore formation. Et pour soutenir la création, il dévoile que le gouvernement a alloué une nouvelle enveloppe destinée à l’ensemble « des subventions du secteur de la création. La réserve de précaution va être levée, soit une enveloppe de 10 millions d’euros ».



Le statut d'artiste auteur avance



De même, c’est une nouvelle direction qui œuvrera, dès le premier trimestre 2020, pour agir directement dans « l’accompagnement de nouvelles initiatives ».



La rue de Valois avait précédé cet entretien par la diffusion d’une infographie, complète, sur les perspectives envisagées.