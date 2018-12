Sans patron ni maître : Pièce détachée, la revue qui déshabille le vêtement

Dans son contenu, on retrouvera également des temps de parole donnés à des chercheur·euse·s mais également des écrivain·e·s, des bloggeur·euse·s et autres acteur·trice·s de la mode.Pièce détachée se veut également non genrée et intéressera aussi bien les hommes que les femmes. Avec une approche Intemporelle, elle ne traite pas de l’actualité de la mode et peut donc, comme un livre, aussi bien se dévorer que se lire parcimonieusement, se garder précieusement et se chérir !La revue est portée par trois femmes, Maud Bachotet, Salomé Dolinski et Manon Fargeat. Disponible dans une cinquantaine de points de ventes, Pièce détachée est diffusée et distribuée par Pollen/Difpop.Le premier numéro est consacré à la Robe. Et l’on pourra en avoir un aperçu ci-dessous.