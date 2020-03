Sant Jordi : les auteurs, la librairie et l'Espagne frappés par le coronavirus

Francis Lenn, CC BY SA 2.0

Juin, peut-être...

La Cámara del libro de Cataluña, qui regroupe l’union des libraires et des distributeurs, vient de décider que la Sant Jordi serait déplacée — reportée quelque part avant les vacances d’été. Traditionnellement, cette manifestation met dans les rues des centaines d’écrivains en dédicace, que les lecteurs enthousiastes rencontrent et assaillent de questions.Mais en raison de la pandémie COVID-19, l’événement ne pourra pas se tenir — le pari même de maintenir les librairies ouvertes relèverait de l’inconscience, lit-on dans les médias.Toute l’industrie du livre travaille à une adaptation, mais les nouvelles vont et viennent au fil des jours avec leur lot d’incertitude. Ainsi, les organisateurs de la Foire du livre de Madrid ont choisi de reporter leur événement au mois d’octobre, plutôt que d’annuler la manifestation prévue en mai.Le problème est que la Sant Jordi repose sur un socle symbolique fort — celui de la journée du droit d’auteur. Un déplacement forcé par les circonstances ne garantit en rien l’engouement pour l’événement. Et dans le même temps, il y a son impact économique pour l’industrie : 1,65 million de livres vendus, plus de 22 millions € de chiffre d’affaires pour les librairies — ce qui représente entre 5 et 30 % suivant leur taille, assure les autorités.La Cámara del libro de Cataluña indique qu’un tiers du chiffre d’affaires de l’édition serait en jeu actuellement, et pour le semestre, près de 200 millions €, en ajoutant les effets de la crise en Amérique latine.Martí Romaní, président du Gremio de Distribuidores de Publicaciones de Cataluña, indique qu’une décision sera prise d’ici une grosse semaine, mais que les difficultés sont bien là. Pour l’occasion, les éditeurs font imprimer des stocks de leurs meilleures ventes… qui risquent de coûter cher.La perspective, suivant l’évolution du confinement espagnol et européen, pourrait replacer l’événement le 24 juin, lors de la Sant Juan, afin de coller à une nouvelle date. Mais personne ne s’engage évidemment pour l’heure.L’autre idée, si les autorités sanitaires le permettent et que les librairies venaient à rester ouvertes, serait d’organiser de micro-événements à l’intérieur. Probablement avec un risque de contamination déraisonnable...En France, à l’initiative de Marie-Rose Guarniéri, gérante de la librairie des Abbesses (qu’elle a fondée en 1997), cette Saint Jordi était devenue la fête de la librairie indépendante, prévue pour le 25 avril . À cette heure, aucune indication sur le maintien de l’événement où les libraires offrent des roses aux lecteurs venus acheter des livres.L’édition 2020 devait d’ailleurs développer tout particulièrement deux axes :• la publication d’un livre inédit, À plus d’un titre, offert, comme chaque année aux lecteurs et qui tentera de proposer un éclairage inattendu sur la culture du livre. Tout particulièrement cette année sur les titres, les mots d’écrivains et l’imaginaire.• Une nouvelle initiative précieuse des librairies vers un enseignant et sa classe. Ce livre inédit sera offert à des élèves comme premier geste pour entrer en contact avec les écoles et les mener, peut-être, à une initiation à l’histoire de la culture du livre.La 22e édition, possiblement impactée par le coronavirus, devait réunir plus de 450 libraires de France, Belgique, Luxembourg et Suisse.via El Pais