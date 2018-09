Saoûlé, un employé de la Maison-Blanche rêve d'une librairie dans les Maldives

L'ambiance semble explosive, actuellement, à la Maison Blanche : un livre de Bob Woodward attend Donald Trump au tournant, et ce dernier a engagé une véritable chasse aux sorcières dans son administration après la publication d'une tribune anonyme qui accrédite les soupçons sur la capacité du président à gouverner. Si bien qu'un membre de l'équipe presse de la Maison Blanche a déposé sa candidature pour devenir libraire sur une île des Maldives, le job de rêve par excellence.

La Maison Blanche (Pierre-Selim, CC BY-SA 2.0)

La publication d'une offre d'emploi pour un job de rêve, sur l’île de Kunfunadhoo, dans les Maldives, a fait le tour du web : proposé par la société Ultimate Library, un service qui propose de créer des collections d’ouvrages pour des hôtels de luxe, un poste de libraire dans une résidence de luxe fait rêver.

Sachez toutefois qu'il n'est plus possible de faire parvenir sa candidature : sans surprise, Ultimate Library a reçu des centaines de CV en provenance du monde entier, plus de 40 pays pour être exact. Les candidats sont âgés de 18 à 83 ans, rapporte Philip Blackwell, à la tête d'Ultimate Library, et font état d'expérience dans le domaine bancaire, la biologie, le surf ou... la poésie.

L'un des CV a particulièrement attiré leur attention, car il a été envoyé par un employé du service presse de la Maison Blanche. « Je pense que les gens, à leurs bureaux, rêvent de mer, de soleil et de sable, et qu'ils ont soudain vu l'opportunité de faire en sorte que cela dure plus de 3 semaines », explique Blackwell.

L'équipe des ressources humaines d'Ultimate Library travaille désormais à réduire la liste des candidats à 15 personnes seulement, pour faire passer des entretiens.

Libraire sur une île déserte, une « opportunité unique »

« Le salaire est dérisoire, mais les avantages sociaux sont sans comparaison. Le travail évoluera et il vous appartient seul de profiter de cette opportunité unique. C’est un emploi de rêve pour bien des gens. Si j’avais encore 25 ans, je m’y lancerais », commentait Philip Blackwell lui-même lorsque sa société avait dévoilé l'offre d'emploi.

Soneva Fushi, résidence balnéaire sur l'île de Kunfunadhoo, est un lieu paradisiaque, mais avant tout une destination de luxe, à partir de 1000 € la nuit pour un logement simple et jusqu’à 27.000 € (avec 6 chambres, piscine, SPA, etc.)...

En tant que libraire, l'heureux élu devra vendre des livres, bien sûr, mais aussi conseiller, organiser des événements, lire des histoires aux enfants et même prévoir des cours d'écriture...







