Sarkozy, “les rumeurs sur les ventes de son livre ont été grandement exagérées”

Nicolas Sarkozy, qui aime associer singe et nègre par un glissement d’idées saugrenu, star des librairies ? On le croirait : Le temps des tempêtes, titre à la délicieuse allitération mitraillante aurait réalisé 241.000 ventes depuis sa publication, en date du 24 juillet.C’est du moins ce que rapporte BFM TV , citant la maison d’édition. « À compter du 16 mai 2007, j’étais seul. Bien sûr, il y avait le peuple français, mais sa force collective ne s’exprime pas dans le quotidien des décisions à prendre, ou des nominations à effectuer. J’avais une équipe, des conseillers, des amis, des visiteurs du soir, mais j’étais seul à prendre et à assumer la décision finale », raconte le président dont le sérieux et l’acuité ne laissent aucun doute sur la couverture.Sauf que… sauf qu’en vérifiant les informations de l’institut GfK, auxquelles se réfère toute l’industrie pour avoir des données solides en matière de ventes, il semblerait que l’on soit assez loin, voire très loin du volume annoncé.Comme nous l’indique un observateur : « Les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées, disait Mark Twain. Il est toujours de bon ton d’être romantique quand ont évoque les chiffres de vente d’un ancien président. En revanche, et en l’état, les droits d’auteurs seront nettement différents entre les données GfK et le déclaratif de la maison… »En effet, ce sont 121.000 exemplaires de ce premier volume de mémoires qui auraient été achetés à la fin du mois d'août — performance malgré tout louable, en moins de deux mois. Et qui place le président loin devant Stephenie Meyer dans la liste des best-sellers — Twilight, Midnight Sun s’est vendu à 58.000 exemplaires.Est-ce à croire qu’en l’espace de deux semaines, 120.000 exemplaires de mieux seraient partis, alors que la rentrée littéraire bat son plein ? « Oui, vantardise, encor, de gascon ! », clamerait-on comme le Comte de Guiche, dans Cyrano.D'autant que, vérification prise, les derniers chiffres de vente pour Nicolas affichent chez GfK 127.427 exemplaires. Toute forfanterie est donc exclue : les chiffres ont la peau dure.Quant à Passions, le précédent bouquin de Nicolas Sarkozy, GfK annonce 152.000 exemplaires écoulés, depuis le début de l’année, auxquels s’ajoutent les 190.000 de 2019. Là encore, les 235.000 évoqués chez nos confrères semblent totalement farfelus. Ah, les chiffres… des créatures têtues !