Sauver les bouquinistes de Paris, qui “meurent en silence”

Les librairies ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Et les bouquinistes n’ont pas fait exception. Alors que de nombreuses boites vertes restent encore fermées le long des berges de Seine, une pétition a été lancée pour soutenir ces « braves marchands d’esprit ».



Originaires de Bordeaux et Sanguinet, dans le sud-ouest de la France, Cloé Artaut et Grégoire Cazcarra ont lancé la pétition « Sauver les bouquinistes, un enjeu de civilisation ! » pour soutenir ces libraires de livres anciens et d’occasion.



L’initiative, soutenue par l’Association culturelle des bouquinistes de Paris et de son président Jérôme Callais, part d’un constat : les bouquinistes « meurent en silence, loin des caméras et de l’attention médiatique. Et nous les laissons mourir ». Le ton est donné.



Les bouquinistes des Quais de Seine : plus que jamais en danger



« Les bouquinistes souffraient déjà d’une concurrence de plus en plus accrue, notamment avec l’essor des détaillants en ligne, dont Amazon, évidemment. Mais aussi des vendeurs de bibelots sur les quais de Seine », nous explique Grégoire Cazcarra, contacté par ActuaLitté.



Et de dénoncer : « Ils exerçaient déjà leur métier dans des conditions financières terribles. On ne choisit pas d’être bouquiniste pour bien gagner sa vie. »



Ainsi, la crise du coronavirus a contribué à fragiliser davantage ces professionnels, déjà en perte de vitesse. Mais alors qu’aujourd’hui, les bouquinistes sont autorisés à reprendre du service, de nombreuses boites vertes restent fermées. « Il y a eu une perte de motivation terrible de la part des bouquinistes », constate l’étudiant bordelais.



Et cela s’accompagne d’une baisse significative de leur clientèle, due notamment au manque de touristes, qu’ils soient étrangers ou venus des régions de France.



« On a compris que seuls les consommateurs pouvaient les sauver », reprend Grégoire Cazcarra. « C’est d’ailleurs pour cela que nous avons adressé notre pétition aux citoyens et non à des ministres. » L’objectif étant d’encourager les Parisiens, les Franciliens et les Français en général à retrouver le chemin des bouquinistes pour relancer leur économie.



Un geste que les deux étudiants qualifient de « choix de civilisation », mais également de « rébellion contre une société ne jurant que par la viralité du numérique, qui par son attrait maladif pour la nouveauté en devient amnésique et néglige son passé ».



Un trésor de notre patrimoine culturel national

D’ailleurs, le fait que cet appel pour éveiller les consciences et susciter un sursaut collectif soit lancé par de jeunes étudiants revêt un caractère symbolique. « Nous faisons partie de cette nouvelle génération totalement digitale, attachés aux réseaux sociaux, et pourtant, nous sommes là à défendre un symbole de notre patrimoine culturel français. »



Et de reprendre : « Ils incarnent quelque chose de très fort, y compris pour les non parisiens, comme nous. Ils symbolisent tout un imaginaire, une certaine idée de la France : libre, romantique, littéraire. »

CRISE SANITAIRE : la librairie d'occasion fragilisée



« Je veux croire que le confinement a encouragé certains à retrouver le goût de la lecture et, peut-être, à redonner de l’intérêt à ces lieux et à cette convivialité dont on a été privé pendant des mois », confie Grégoire Cazcarra « Échanger avec les bouquinistes est un luxe : c’était évident hier, et nous espérons que cela redeviendra important. »



Inscrites au Patrimoine culturel immatériel du Ministère de la Culture depuis 2018, les boîtes de bouquinistes représentent plus de quatre siècles de tradition dont l’avenir et la postérité « sont aujourd’hui entre vos mains et dans vos portefeuilles », précisent-ils dans la pétition.



Alors, amoureux des livres, de Paris ou d’ailleurs, dès que les conditions sanitaires vous le permettront, par pitié : flânez ! Baladez-vous sur les quais de Seine, arrêtez-vous un instant pour observer ces véritables étendages de civilisation que sont les célèbres boites vertes et laissez-vous séduire par l’appel chaleureux des milliers de livres qu’ils renferment.



La pétition est disponible à cette adresse et rassemble à cette date plus de 600 signatures.





Photographie : Bouquiniste sur les quais de la Seine, 2012 (Philippe Alès, CC BY-SA 3.0)