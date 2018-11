Sauvez une dinde, dévorez un livre !, l'opération qui se glougloute

Si les courses du week-end, et la période, vous portez vers la volaille, envisagez plutôt un détour par la librairie. En effet, durant tout le mois de novembre, et sans restriction de temps, les éditeurs des Hauts-de-France et l’association Libr’Aire proposent de laisser les gallinacés en paix. Sauvez une dinde, dévorez un livre !, tout est dit.





Le programme a été lancé lors du festival Passion d’automne qui se déroule jusqu’au 30 novembre. Sauvez une dinde est en réalité un catalogue de coups de cœur, réunissant les 25 libraires adhérents de Libr’Aire : chacun est allé piocher dans les œuvres des éditeurs des Hauts-de-France, pour sélectionner au final 86 titres.Dans les librairies et bibliothèques départementales de la région, on pourra découvrir l’un des 15.000 exemplaires de ce catalogue, et pour plus d’information – et demander des exemplaires supplémentaires – on peut contacter l’association des éditeurs « Cette production inédite en France met en lumière les éditeurs et les libraires des Hauts-de-France et ne manquera pas d’être une bonne source d’inspiration cadeau en cette période de fêtes », espère-t-on.Libr’Aire propose également de retrouver cette sélection directement sur son site . Avec cette précision, de taille : « Les livres ont été choisis par les libraires en toute indépendance, car c’est cette valeur qui les définit le mieux et qu’ils brandissent avec joie et fierté ! »Tous les genres s’y retrouvent, poésie, littérature, ou encore jeunesse et beaux-livres ou encore albums, essais, documents, manga et BD. De quoi trouver des inspirations pour des idées cadeaux.Dominique Tourte, président de l’association des éditeurs souligne : « Ce projet naît d’abord d’une volonté : celle de mettre à l‘honneur dans les librairies indépendantes, à l’occasion des fêtes de Noël, la variété et la qualité de la production éditoriale de cette région. [...] Si les livres sont au réfrigérateur, c’est pour que vous puissiez les savourer frais à Noël. »Le président de Libr’Aire, Frédéric Beauvisage insiste : « A l’heure de la résistance au tout supermarché, à l’anonymat du web et à la surabondance qui nous étouffe, alors qu’émergent des préoccupations en matière de développement durable et de défense de l’environnement, le libraire, à son échelle, se veut un citoyen actif du circuit court. »