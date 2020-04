Sauvons nos commerces, des bons d'achat pour aider sa librairie

Capture d'écran de la plateforme Sauvons nos commerces

Association à but non lucratif, Sauvons nos commerces est une initiative lancée par Mathieu Maure et Claire Bretton, qui travaillent dans le secteur technologique, accompagnés par une vingtaine de volontaires qui ont monté la plateforme. « La situation actuelle leur a montré l’importance de la solidarité, mais aussi de leurs vies de quartier que nous avons tous hâte de retrouver », indiquent-ils sur le site.L'idée derrière le site est simple, et a déjà été mise en œuvre, à un niveau individuel, par certains libraires : la plateforme permet de s'offrir des bons d'achat auprès d'une librairie, de les payer, pour les dépenser après le confinement, à la réouverture des commerces. En attendant, le commerçant est payé, ce qui redonne un peu d'air à sa trésorerie.« Nous ne prenons aucune commission sur les transactions et n'utiliserons pas vos données dans un but commercial. Notre partenaire Lydia s’engage également à ne facturer aucun frais d’encaissement et de service jusqu’au 30 Juin 2020 », précise la plateforme Sauvons nos commerces.Tous les bons d'achat acquis via la plateforme seront valables jusqu’au 30 juin 2021. Du côté des commerçants, il est nécessaire de se créer un compte professionnel auprès du service de paiement Lydia, pour pouvoir récupérer les fonds. Sauvons nos commerces vient s'ajouter aux nombreux moyens disponibles pour soutenir sa librairie de proximité, notamment une autre plateforme, Je Soutiens Ma Librairie Rappelons que le marché du livre a perdu 30,96 % en valeur sur le mois de mars, avec un impact très fort sur les points de vente : les librairies de niveau 1 accusent un recul de 52,4 % des ventes, tandis que les enseignes (GSS Culturelles) perdent 48,93 %. Les grandes surfaces alimentaires chutent également de 49,70 % et le secteur librairie niveau 2, auquel est associé internet, perd seulement 45,84 %.