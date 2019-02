Scénarii interactifs et écriture collaborative pour l'incubateur de Hachette

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Celestory développe un outil permettant d'écrire et mettre en scène sous forme d'application (chatbot, jeu vidéo, alexa) des scénarios interactifs sans coder.

Les éditions Inédits travaillent à la création d’une plate-forme d’écriture collaborative : « Les Arbres d’Inédits »

Hachette Innovation Program s’est associé à la Blue Factory pour accompagner des entreprises qui proposent des idées novatrices adaptées à la chaîne de valeur de l’édition. Ainsi, dans le cadre d’un appel à projet, deux entreprises ont été retenues par un jury composé de collaborateurs de Hachette Livre et de la Blue Factory :Jusqu’en avril 2019, ces deux start-up bénéficient d’un double accompagnement. D’une part ce partenariat leur permet de tester et de mettre en œuvre leurs solutions avec les ressources du groupe Hachette Livre : Celestory est ainsi accompagné par Hachette Jeunesse Licences et Les Arbres d’Inédits est accompagné Le Livre de Poche. Elles sont également amenées à rencontrer des professionnels du groupe qui leur fourniront des conseils.D’autre part, elles sont hébergées et accompagnées au sein de l’incubateur Blue Factory ESCP Europe aux côtés de 8 autres start-ups innovantes. Celestory et Les Arbres d’Inédits intègrent ainsi un programme intense, soutenues chacune par un coach et un mentor tous deux anciens entrepreneurs de la Blue Factory ESCP Europe.Maja Thomas, Chief Innovation Officer de Hachette Livre, explique : « Celestory et Inédits sont amenées à tester leurs solutions au plus près des métiers. Notre objectif, c’est que cette rencontre soit fertile pour tous. »« Ce programme conjoint conçu avec Hachette Livre est particulièrement riche, car il permet à Celestory et aux éditions Inédits de bénéficier d’une expertise métier et d’un terrain d’expérimentation complémentaire à l’accompagnement que nous développons depuis plusieurs années à la Blue Factory ESCP Europe », indique Maëva Tordo, directrice de l’incubateur de l'école de commerce.