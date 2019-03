Sciences et Histoire : “La médiation par l'excellence”

mypublilands, CC BY 2.0 (photo d'illustration)

Méthode, rigueur, mais surtout pédagogie

Pas de “science pour les nuls”

humenSciences a pour vocation de faire entrer la science dans nos vies, tout simplement : une approche où la vulgarisation et la rigueur scientifique se rejoignent. Olivia Recasens l’expliquait : « Ses auteurs, chercheurs les plus en pointe dans leur domaine, étoiles montantes de la recherche et passeurs de science racontent les dernières aventures de la biologie, la physique, la neuropsychologie, la médecine, l’éthologie ou de l’astrophysique. »La ligne éditoriale sera celle d’un concept, déjà retrouvé ici ou là, d’une « pop science ». On pourrait citer à titre d’exemple le best-seller, La vie secrète des arbres (Les Arènes), qui mêle en effet approche grand public et savoirs botaniques.Dans humenSciences, les sujets les plus divers se côtoient : biologie, environnement, médecine – et même neurologie avec le livre d’Abigail Marsh (collection Quoi de neuf en science ?), Altruistes et psychopathes. Ou comment une petite région de notre cerveau peut nous changer en héros... ou dangereux personnages. Et ce, tout simplement parce que l’on est, ou non, en mesure de reconnaître l’expression de la peur chez l’autre (traduction française de Pierre Kaldy).La maison d’histoire, Passés Composés, profitera d’un savoir-faire reconnu de Nicolas Gras-Payen ; éditeur de l’Histoire du monde, qui s’est écoulés à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, il inaugure ici un espace d’expression pour les historiens. Il était arrivé en mars 2011 dans la maison du groupe Editis, où il fit paraître de nombreux titres à succès.« Dans une logique d’excellence des contenus comme des objets, en abritant différentes sensibilités et en valorisant l’expression d’idées neuves, nous désirons nourrir le débat et incarner le dynamisme de la pensée historique française et internationale », précise l’éditeur.D’ici à l’été, six titres sont prévus, traitant aussi bien de la relation des femmes à la Révolution française, les origines de la guerre du Pacifique, et ses liens avec l’Indochine... ou encore les racines médiévales de Game of thrones, avec Winter is coming de Carolyne Larrington (traduction française d’Antoine Bourguilleau).Dans l’ouvrage, sont examinées les sources historiques que George RR Martin dans ses livres, ou HBO, dans la série, ont su habilement exploiter. En effet, on sait peu que « cet univers s’est construit sur les réalités d’un Moyen Âge aussi bien anglais (la guerre des Deux-Roses) et français (le poids de la chevalerie) que chinois (la pression des Mongols) ou scandinave (les raids vikings) ». (en librairie le 3 avril)Les deux maisons partagent, de l’avis des deux éditeurs « et sans concertation, une rigueur et cette volonté de médiation de l’excellence », assure Nicolas Gras-Payen à ActuaLitté. « Pour Passés composés, comme humenSciences, c’est le lien entre un savoir et le public qui s’instaure. »Pour le volet historique, les livres recherchés « ne sont pas ceux qui s’adressent à des professionnels, plutôt des lecteurs amateurs, qui cherchent leur plaisir dans l’Histoire ». Or, à une époque d’informations non-sources, ou d’infox, il importe que l’éditeur puisse fournir « des livres dont les contenus sont certifiés. Nos auteurs sont les plus légitimes sur les sujets évoqués, et font état du savoir aujourd’hui connu sur un sujet ».Pour nourrir chacun, la maison travaillera « sur un spectre très large. On perçoit bien, en France, cette demande d’histoires et d’Histoire. Nos livres tenteront d’y répondre ».Une position que rejoint Olivia Recasens : « Je ne publie pas de la science pour les nuls, mais les meilleurs, ou parmi les meilleurs, dans un domaine. humenSciences, c’est montrer ce qui se fait, être au plus proche des laboratoires scientifiques, voire d’en ouvrir les portes ! »Aucun domaine n’est exclu, bien au contraire : génétique, biologique moléculaire, intelligence végétale, santé ou chimie. Le tout traité par des auteurs aux profils complémentaires.« Ce sont soit des étoiles montantes, de jeunes et talentueux chercheurs, qui publient souvent leur premier livre », note l’éditrice. Ou bien des profils de « passeur de silences, comme Étienne Klein, ou Thomas C. Durand, docteur en biologie végétale et qui officie sur une chaîne YouTube ». En dernier lieu, des savants, à l’image de Miroslav Radman, chercheur à Harvard, qui a notamment découvert le système d’autoréparation de l’ADN.« La science n’est jamais que la vérité d’un moment. Nos livres résultent du travail de passionnés : ce qu’ils racontent, c’est un cheminement. Et ils le présentent avec une recherche de précision, autant que de sérieux. »Notons enfin, à l’occasion de l’ouverture de ces maisons, qu’Amandine Dumas est nommée responsable du service presse, incluant Belin, humenSciences et Passés composés.