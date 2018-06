Scrollino, le livre à dérouler et à rembobiner à l'envi

Qui peut prétendre que le livre-objet se réserve aux collectionneurs ? Les éditions lidu se sont lancés dans une réinvention audacieuse du leporello, ce livre qui se déplie tel un accordéon. Leur « Scrollino » se présente comme une petite boîte d'où émerge un livre à dérouler, parfait pour raconter une histoire ou proposer un coloriage. Et, lorsque c'est terminé, il suffit d'un crayon pour tout ranger !

Ludmila Favardin, cocréatrice des Scrollino

Comme pour leur maison d'édition lidu, Ludmila et Sylvain Favardin ont travaillé en duo sur la mise au point du concept derrière Scrollino : comme l'indique le “scroll” dans le nom, qui désigne le geste devenu un réflexe à force de l'appliquer sur nos écrans de smartphones, ces livres si particuliers se présentent comme des rouleaux que l'on fait sortir de leur étui.Après un premier projet expérimental de Ludmila et Sylvain Favardin, le Pocket comic Books, en 2014, c'est en 2016 que les premiers Scrollino sortent des presses. Imprimés à l'aide d'une technologie d'habitude utilisée pour les tickets de caisse, les Scrollino se déroulent sur un ruban de papier plus ou moins long, en noir et blanc ou en couleurs.L'autre aspect ludique du Scrollino survient au moment du rangement : il suffit en effet d'un crayon pour rembobiner le livre, qui retrouve alors sa place dans l'étui d'origine. Un geste qui, cette fois, s'adresse aux nostalgiques de la cassette à rembobiner ou à réparer...Les premiers Scrollino, signés par Ludmila et Sylvain Favardin, faisaient appel aux lecteurs, qui pouvaient les compléter, pour Mon Super-héros (presque 3 mètres) ou Ma Première BD (1,72 mètre). D'autres artistes se sont depuis emparés de ce livre si spécial, dont Janus Ojjo (LU, en référence à la tour LU de Nantes, où sont basées les éditions lidu) et Amélie Patin (À la surface)...