Sculpter des livres, facile : Guy Laramée travaille maintenant des plans

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) inaugure une nouvelle oeuvre d'art public à BAnQ Vieux-Montréal : une création originale et permanente signée Guy Laramée. Son projet avait été retenu en 2018 au terme d'un concours lancé par le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Fondation de BAnQ visant la réalisation d’œuvres à partir d’archives.





Guy Laramée est un artiste canadien qui transforme des livres en véritables sculptures. Depuis plus de 15 ans, il transforme de vieux ouvrages en paysages miniatures, s’inspirant des lieux qu’il a vus, transformés ou imaginés.



L'artiste colle ensemble des livres qu’il creuse pour révéler la topographie d’un environnement plus vrai que nature. Il a ainsi taillé des livres pour réaliser de véritables panoramas bucoliques : cavernes, collines, montagnes, jardins, mais aussi des fortifications plus impressionnantes comme la grande muraille de Chine.



Pour La vallée des plans (Reconstruction), l'oeuvre exposée à BAnQ Vieux-Montréal, Laramée s'est inspiré du travail de l'architecte Joseph Dalbé Viau. Ce dernier a réalisé de nombreux édifices à Montréal dans les années 1920-1930.



Ce sont ses dessins ayant servi à la reconstruction de l'église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge d'Hochelaga entre 1921 et 1926 qui ont retenu l'attention du créateur. Si bien qu'il a décidé de réaliser son installation à partir de ces documents.



L'œuvre La Vallée des plans (Reconstruction), présentée sur une ancienne table de travail d'architecte restaurée, est donc constituée de plusieurs centaines de copies de dessins originaux de Joseph Dalbé Viau. Cet amas de feuilles a ensuite été découpé sous forme de paysage, caractéristique de la patte de l'artiste.



Le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil) et de la Fondation de BAnQ (FBAnQ) a permis la réalisation de la création de Guy Laramée. La Fondation de BAnQ a pour mandat de développer le rayonnement de BAnQ en recueillant des fonds consacrés à la réalisation de ses missions. Le Conseil des arts et des lettres du Québec soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres.



Un croisement entre l’art et la mémoire



« Ce projet veut célébrer autant la mémoire des fonds d’archives que le travail des archivistes. Dans la nostalgie de la perte, nous avons au moins deux options : la tristesse de l’absence ou l’espoir d’une renaissance, en nous souvenant que pour créer il faut détruire. » avait affirmé l'artiste pour présenter son projet.



L'œuvre originale permanente de Guy Laramée souligne la richesse des fonds d'archives d'architectes que BAnQ conserve.



« Ce projet met en lumière le travail des artistes visuels et des architectes, véritables piliers de la culture. À BAnQ, il nous appartient de préserver les traces de leur apport », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de BAnQ.



« Nous sommes très heureux de soutenir la réalisation et l'installation de cette œuvre inspirante. Grâce à leur travail, les architectes intègrent l'art à notre quotidien et le travail de Guy Laramée leur rend ici un bel hommage », mentionne Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil.



Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec.



Ci-dessous, quelques oeuvres de Guy Laramée :

