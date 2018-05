Sébastien Bertin, nouveau directeur commercial grands comptes Hachette Livre France

Hachette Livre France annonce ce matin dans un communiqué la nomination de Sébastien Bertin, qui rejoint Hachette Livre en tant que Directeur Commercial Grands Comptes France (GSA, GSS, ..).





Il sera en charge de la définition de la stratégie commerciale, des négociations et de la gestion sur ces réseaux de vente.

A ce titre il coordonnera les actions des Directions Commerciales des Branches du Groupe dans ce domaine.



Il sera rattaché à Stéphanie Ferran, Directrice du Développement Commercial, dont le périmètre recouvre par ailleurs la Direction Commerciale France, Livre Diffusion Services, le Canada, la Suisse, la Belgique, et les activités d’Hachette Livre International.



Sébastien Bertin rejoindra le Groupe le 22 mai 2018.



Né en 1975, diplômé de l’Institut du Management Européen des Affaires après une maîtrise d’histoire et une hypokhâgne/ khâgne, Sébastien Bertin a construit quinze années d’expérience stratégique et opérationnelle du management commercial et des grands comptes dans l’univers de la grande consommation et en particulier chez Coca-Cola.



Il a notamment géré d’importantes équipes de force de vente terrain sur tous les circuits de distribution, et a été Directeur d’Enseignes en charge de la Grande Distribution ainsi que du réseau des indépendants du Hors Domicile.